W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York

Wall Street mit weiteren Verlusten - KI-Hype schwächt sich ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

Der zuletzt von Rücksetzern bei KI-Werten geprägte US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten zunächst kaum Einfluss auf die Notierungen. So fiel die Verbraucherstimmung - gemessen am Uni-Michigan-Index - im November schlechter aus als von Experten vorausgesagt.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.808 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust von rund anderthalb Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,6 Prozent auf 6.682 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,0 Prozent auf 24.891 Punkte abwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenminus von rund 3,7 Prozent an.

"Anleger sind zum Wochenschluss ziemlich nervös", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Dass die teilweise astronomischen Bewertungen auch mal korrigiert werden müssen, ist sicherlich keine Frage des Ob, sondern nur des Wann."

Die Investoren hinterfragten zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI auch als so profitabel erweisen werden, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, brachte es Analyst André Sadowsky von der Commerzbank auf den Punkt.

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf abheute, 14:28 Uhr · dpa-AFX
US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab
US-Softwareunternehmen
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten04. Nov. · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten
Cloud-basierte Bürosoftware
Ionos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office an04. Nov. · Reuters
Ionos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden