Aktien New York: Weitere Gewinnmitnahmen - Angst vor KI-Blase

NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von zunehmenden Befürchtungen um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben die US-Aktienmärkte am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. So trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November - gemessen am Uni-Michigan-Index - deutlich stärker ein als erwartet.

Der Dow Jones Industrial sank um 0,4 Prozent auf 46.721 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust von rund 1,7 Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,6 Prozent auf 6.679 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 24.840 Punkte abwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenminus von rund 4 Prozent an.

Hochnervöse Anleger rund um den Globus diskutierten weiter die Frage, ob der KI-Hype zu einer Blase geführt hat, die zeitnah platzen könnte, bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die Investoren hinterfragten zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI auch als so profitabel erweisen, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, erklärte Analyst André Sadowsky von der Commerzbank.

Auf Unternehmensseite steht wieder einmal der Elektroautobauer Tesla im Fokus. Konzernchef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene ambitionierte Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt. Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, falls das Vorhaben platzen würde. Die Tesla-Aktie büßte 3,3 Prozent ein.

Im Reisesektor gewannen Expedia 17,5 Prozent, nachdem die Quartalszahlen des Online-Reisebüros eine robuste Nachfrage signalisiert hatten. Die Papiere des Konkurrenten Airbnb legten ebenfalls zu, und zwar um gut vier Prozent. Das Unternehmen hatte einen überraschend guten Ausblick für das Weihnachtsquartal gegeben.

Für die Anteilsscheine von Monster Beverage ging es um 5,1 Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Getränken die Markterwartungen im dritten Quartal übertroffen hatte. Preiserhöhungen stimmen Analysten zudem positiv für Umsatz und Gewinnmargen.

Das Fintech-Unternehmen Affirm äußerte sich optimistischer zum Geschäftsjahr 2025/26. Dies bescherte den Aktien ein Kursplus von 8,0 Prozent./edh/stw