ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 30 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
