ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nick Housden am Freitag. Am Ausblick habe sich nichts geändert./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST
