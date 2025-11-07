W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nick Housden am Freitag. Am Ausblick habe sich nichts geändert./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Daimler Truck
Daimler Truck (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Konzern
Rheinmetall-Aktien drehen nach oben abgestern, 12:13 Uhr · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden