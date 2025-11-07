ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Luftfahrt-KonzernLufthansa-Aktien setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial03. Nov. · dpa-AFX
FluggesellschaftSchwächeres US-Geschäft lastet bei IAG auf Umsätzen - Aktie bricht einheute, 10:19 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Contrarian-IdeenZwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market