Bieterschlacht um Metsera - Pfizer zieht mit Novo gleich

New York/London (Reuters) - Im milliardenschweren Wettlauf um neue Abnehmmittel liefern sich Pfizer und Novo Nordisk ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die US-Biotechfirma Metsera.

Pfizer hat laut "Financial Times" das rund zehn Milliarden Dollar schwere Gebot von Novo Nordisk nachgezogen, nachdem der dänische Konzern sein Angebot zuvor erhöht hatte. Reuters hatte zuvor berichtet, Pfizer wolle sein Angebot bis zur Frist am Mittwoch um Mitternacht nachbessern, nachdem ein Gericht den Versuch des US-Konzerns abgelehnt hatte, Novos höheres Gebot zu blockieren. Laut einem Anwalt von Novo lief dessen Angebot am Donnerstag um 16.00 Uhr (MEZ) aus. Weder Pfizer noch Metsera bestätigten bislang eine neue Offerte.

Novo-Chef Mike Doustdar sagte bei einer Veranstaltung im Weißen Haus, dass das Angebot seines Unternehmens höher sei als das des Konkurrenten Pfizer Inc.. "Ab heute ist unser Angebot höher, und unsere Botschaft an Pfizer lautet: Wenn Sie das Unternehmen kaufen wollen, dann greifen Sie in die Tasche und bieten Sie mehr", sagte Doustdar.

Die Metsera-Aktie legte am Donnerstag in New York um zehn Prozent zu und hat seit Bekanntwerden von Novos Einstieg in das Rennen rund 50 Prozent gewonnen. Pfizer versucht, den im September vereinbarten Deal zu retten, nachdem Novo in der vergangenen Woche die ursprüngliche Offerte über 7,3 Milliarden Dollar überboten hatte. Metsera entwickelt neuartige GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion – ein Markt, der laut Analystenschätzungen bis Anfang des nächsten Jahrzehnts ein Volumen von 150 Milliarden Dollar erreichen könnte.

Novo hatte hinter den Kulissen in den vergangenen Monaten bereits mehrere Offerten unterbreitet und stuft sein neues Gebot als rechtlich unbedenklich ein. Pfizer dagegen hält das Angebot des dänischen Pharmakonzerns für wettbewerbsrechtlich problematisch. Der Machtkampf zeigt, wie hart die Pharmariesen um eine führende Position im lukrativen, aber zunehmend umkämpften Markt für Abnehmpräparate ringen. Novo Nordisk will damit verlorenes Terrain gegenüber dem US-Rivalen Eli Lilly zurückgewinnen, während Pfizer versucht, nach mehreren Rückschlägen in das boomende Geschäft einzusteigen. "Manche Vermögenswerte sind es einfach wert, darum zu kämpfen", sagte Peter Kolchinsky, Managing Partner beim Biotech-Investor RA Capital und einer der größten Anteilseigner von Metsera.

