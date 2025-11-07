BlackRock Marktausblick November 2025: Gold auf Allzeithoch

31. Oktober 2025





Die wichtigsten Themen im Überblick





Sorgen über die fiskalische Lage großer Volkswirtschaften sind ein Grund dafür, dass der Goldpreis dieses Jahr so stark gestiegen ist wie seit 1979 nicht mehr (LSEG: 24.10.25).





Auch die Käufe durch Zentralbanken bleiben ein beständiger Treiber für Gold.





Wir bleiben weiterhin in US-Aktien übergewichtet. Das Thema Künstliche Intelligenz spielt nach wie vor eine sehr große Rolle – gerade bei großen US-Technologieunternehmen. LSEG-Daten zeigen ein erwartetes Gewinnwachstum der „glorreichen Sieben“ Tech-Giganten (1) im dritten Quartal von 14 % gegenüber dem Vorjahr (LSEG: 17.10.25).

(1) Die glorreichen Sieben: Bezeichnung für die sieben größten US-Tech-Konzerne – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms, Nvidia und Tesla – deren Größe und Markteinfluss die US-Aktienmärkte stark prägen.





Risikohinweise





Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.





