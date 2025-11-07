Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag zunächst moderat zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.778 Punkte.

Das Tief vom Dienstag hatte bei 23.674 Punkten gelegen. Danach hatte er sich zeitweise wieder knapp über 24.100 Punkte erholt, bevor es erneut abwärts ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,3 Prozent höher erwartet.

Die Woche war geprägt von der Berichtssaison. Inzwischen haben laut der US-Investmentbank JPMorgan in Europa und den USA gut Dreiviertel aller Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei habe das Ergebniswachstum in den USA im Schnitt bei 15 Prozent gelegen und in Europa bei etwa ein Prozent. Letzteres habe aber sogar noch positiv überrascht, schrieb Marktstratege Mislav Matejka. Auch der leichte Umsatzrückgang sei weniger deutlich als gedacht.

Die wichtigsten US-Indizes hatten Ende Oktober noch einmal Rekordhochs erreicht und korrigieren bisher im November. Am Aktienmarkt machen sich derzeit Sorgen mit Blick auf die hohen Bewertungen an den Börsen breit, nachdem nicht zuletzt das Trendthema Künstliche Intelligenz die Kurse immer weiter angetrieben hatte. Der Höchststand im Dax stammt von Anfang Oktober.

Skepsis um Bewertungen drückt Kurse an der Wall Street

Nach der moderaten Erholung vom Vortag sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder stärker eingeknickt. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung wieder nicht eindeutig prägen konnte, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien zunehmend hinterfragt.

Aus Branchensicht standen vor allem Aktien von Tech-Unternehmen unter Druck, die im Boom-Thema Künstliche Intelligenz engagiert sind. Sie litten unter Sorgen um eine Überbewertung und eine womöglich deutlichere Korrektur. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 46.912,30 Punkten.

Ebenfalls Verluste im Handel in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zum Teil deutlich nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiewerte trübte auch in Asien die Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank nur moderat um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 129,07 -0,06 10-jährige Bundesanleihen 2,6494 -0,08 10-jährige US-Anleihen 4,104 0,011

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 63,81 0,43 WTI 59,84 0,41

Umstufungen von Aktien

BERNSTEIN SENKT DHL GROUP AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 42,80 (42) EUR

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 235 (245) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 37 (36) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 240 (235) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 55 (60) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 70 (60) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 28,50 (16,10) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 7,70 (6,30) EUR - 'NEUTRAL'

RBC SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 590 (600) EUR - 'UNDERPERFORM'

DEUTSCHE BANK HEBT SUSS MICROTEC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 40 (36) EUR

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 11,50 (12) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2420 (2550) PENCE - 'OUTPERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 19,30 (19,50) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 6,20 (6,30) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 58 (56) CHF - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 15504 (15163) PENCE - 'BUY'

GOLDMAN SENKT EDP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 4,05 (4,45) EUR

GOLDMAN SENKT EDP RENOVAVEIS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13,50 (12,75) EUR

GOLDMAN SENKT WEIR GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 2900 (2570) PENCE

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2300 (2400) PENCE - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ARCELORMITTAL AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (29,50) EUR

JPMORGAN HEBT VOESTALPINE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 40,60 (30,10) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 1500 (1400) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT UPM AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 23,70 (26,20) EUR

JPMORGAN SETZT UPM AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

RBC SENKT SABRE INSURANCE AUF 'SECTOR PERFORM' (OP) - ZIEL 135 (170) PENCE

