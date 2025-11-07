EQS-Adhoc: MLP SE: MLP Konzern passt EBIT-Jahresprognose 2025 an und beabsichtigt Geschäft im Konzernunternehmen Deutschland.Immobilien zu fokussieren

EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges

MLP SE: MLP Konzern passt EBIT-Jahresprognose 2025 an und beabsichtigt Geschäft im Konzernunternehmen Deutschland.Immobilien zu fokussieren



07.11.2025 / 10:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Auf Basis der Auswertung aktueller Geschäfts- und Prognosedaten passt der MLP Konzern seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2025 an und erwartet nunmehr ein EBIT in einer Bandbreite von 90 bis 100 Mio. Euro. Die bisherige EBIT-Jahresprognose 2025 für den MLP Konzern belief sich auf 100 bis 110 Mio. Euro. Die Anpassung resultiert aus veränderten Erwartungen an die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement und an das Immobilienentwicklungsgeschäft. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Das Ergebnis des dritten Quartals 2025 liegt mit einem EBIT von 18,3 Mio. Euro über dem guten Vorjahresvergleichszeitraum (17,8 Mio. Euro). Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 ergibt sich ein EBIT von 61,1 Mio. Euro (Vorjahr 66,4 Mio. Euro). Die bis zum Jahresende erwartete weitere positive Geschäftsentwicklung reicht jedoch nach aktueller Einschätzung voraussichtlich nicht aus, um die vorgenannten Entwicklungen noch zu kompensieren und die ursprüngliche Prognose noch zu erreichen.

Der Vorstand der MLP SE beabsichtigt, das Geschäft im Konzernunternehmen Deutschland.Immobilien zukünftig auf das Immobilienvermittlungsgeschäft und die Konzeptionierung von Immobilienprojekten zu fokussieren. Die Deutschland.Immobilien soll zukünftig keine neuen Immobilienentwicklungsprojekte mehr aufsetzen, bei denen sie selbst für die Bauausführung zuständig ist. Bestehende Projekte sollen zu Ende geführt werden. Diese Geschäftsfokussierung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der MLP SE.

Mögliche belastende Einmal-Effekte aus dieser Geschäftsfokussierung sind derzeit noch nicht verlässlich bezifferbar. Diese dürften bezogen auf das EBIT aber eine Größenordnung von 12 Mio. Euro nicht überschreiten und würden sich gegebenenfalls auch noch auf das EBIT des Geschäftsjahres 2025 auswirken.

MLP wird am 13. November 2025 wie geplant die Informationen zur Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 veröffentlichen.

EBIT und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:

https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Mitteilende Person:

Frank Heinemann, Leitung Konzernkommunikation, MLP SE

Telefon: 06222 308 3513, E-Mail: frank.heinemann@mlp.de

Kontakt:

MLP SE, Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch

Telefon: +49 6222 308 8320, E-Mail: investorrelations@mlp.de

Ende der Insiderinformation

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MLP SE Alte Heerstraße 40 69168 Wiesloch Deutschland Telefon: +49 (0)6222-308-8320 Fax: +49 (0)6222-308-1131 E-Mail: investorrelations@mlp.de Internet: www.mlp-se.de ISIN: DE0006569908 WKN: 656990 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2225906

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225906 07.11.2025 CET/CEST