EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.11.2025 / 12:32 CET/CEST
Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Ort:
http://www.allianz.com/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Ort:
http://www.allianz.com/results
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
