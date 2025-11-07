W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.11.2025 / 12:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort:

http://www.allianz.com/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort:

http://www.allianz.com/results

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
Allianz

