EQS-AFR: ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ATOSS Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



07.11.2025 / 13:13 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die ATOSS Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software SE Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Internet: www.atoss.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225942 07.11.2025 CET/CEST