EQS-AFR: ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ATOSS Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.11.2025 / 13:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ATOSS Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet:www.atoss.com
ATOSS Software

