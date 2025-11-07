EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST Handel AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
07.11.2025 / 09:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Ort:
https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.nordwest.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2225898 07.11.2025 CET/CEST