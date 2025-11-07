W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST Handel AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.11.2025 / 09:22 CET/CEST
Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort:

https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

