EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST Handel AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



07.11.2025 / 09:22 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort:

https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Internet: www.nordwest.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225898 07.11.2025 CET/CEST