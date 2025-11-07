EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Günter Pint, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.11.2025 / 11:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Günter
|Nachname(n):
|Pint
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
b) LEI
|529900EVOKN4LCCD9321
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000969985
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|30,00 EUR
|641 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|30,00 EUR
|641 Stück
e) Datum des Geschäfts
|06.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WIENER BOERSE AG VIENNA MTF
|MIC:
|WBDM
07.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101654 07.11.2025 CET/CEST