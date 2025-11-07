W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.11.2025 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ralf
Nachname(n):Weitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
92,50 EUR18.500,0 EUR
92,50 EUR12.487,5 EUR
92,50 EUR462,5 EUR
92,50 EUR18.500,0 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
92,5000 EUR49.950,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101670 07.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Scout24

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE LTD., Kaufgestern, 17:15 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden