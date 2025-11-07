EQS-News: ADOIT 18.0: Enterprise Architecture Management neu definiert - mit integrierter Intelligenz

EQS-News: BOC Products & Services AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

ADOIT 18.0: Enterprise Architecture Management neu definiert - mit integrierter Intelligenz



07.11.2025 / 09:35 CET/CEST

WIEN, BERLIN und WINTERTHUR, Schweiz, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- BOC Group präsentiert heute ADOIT 18.0, die neueste Version ihrer Enterprise-Architecture-Management-Suite. Mit Fokus auf intelligente Unterstützung und maximalen Impact setzt ADOIT 18.0 neue Maßstäbe darin, wie Teams ihre Architektur analysieren, verstehen und steuern – und schneller denn je von Informationen zu echten Erkenntnissen gelangen.

Das Release bringt drei zentrale Neuerungen: ein komplett neues Sucherlebnis, KI-gestützte Analysen mit MCP und strukturierte Freigaben zur effizienten Governance. Gemeinsam machen sie ADOIT 18.0 zur bisher intuitivsten und intelligentesten Version.

Die überarbeitete Suchfunktion verbindet Daten, Systeme und Anwendungen nahtlos und verwandelt jede Anfrage in ein vollständiges, vernetztes Architektur-Bild. Dank der transitiven Suche können Abhängigkeiten über alle Ebenen hinweg sichtbar gemacht und Auswirkungen geplanter Veränderungen sofort erkannt werden.

Mit MCP (Model Context Processor) kommt KI direkt in ADOIT. Nutzer:innen stellen ihre Fragen einfach in natürlicher Sprache – und MCP erkennt die Intention, analysiert den Kontext und liefert präzise, nachvollziehbare Antworten. So wird das Auffinden und Verstehen von Architekturwissen grundlegend vereinfacht.

Mit der neuen Freigabefunktion prüfen und bestätigen Teams Architekturänderungen direkt in ADOIT Forms. Vorschläge werden nur nach Freigabe umgesetzt – für höchste Qualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

„Mit ADOIT 18.0 machen wir Enterprise Architecture Management intelligenter, zugänglicher und wirkungsvoller", erklärt Christoph Moser, ADOIT Produktmanager der BOC Group. „Wir geben Teams sofortige Klarheit, damit sie ihre Architektur erkunden, Veränderungen antizipieren und Transformationen selbstbewusst steuern können."

Die wichtigsten Highlights von ADOIT 18:

Neues Sucherlebnis: Informationen schneller finden und vernetzt betrachten

Transitive Suche: Abhängigkeiten und Auswirkungen in Sekunden erkennen

MCP KI in ADOIT: Natürlich fragen – sofort verstehen dank integrierter KI

Strukturierte Freigaben: Vorschläge prüfen und sicher freigeben in ADOIT Forms

Mehr erfahren Sie auf der Website der BOC Group oder direkt in der kostenlosen ADOIT:Community Edition.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

Zu den weltweiten Kunden von ADOIT gehören Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, the Vienna International Airport und viele andere.

Kontakte

DACH:

BOC Österreich

Mag. Robert Strobl

Managing Director

+43-1-905 10 81-0

robert.strobl@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Alexander Klähn

Sales Manager

+49-(0)30-2269-2523

alexander.klaehn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Sandro Gerussi

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

sandro.gerussi@boc-ch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/5606837/BOC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/adoit-18-0-enterprise-architecture-management-neu-definiert--mit-integrierter-intelligenz-302607739.html

