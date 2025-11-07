EQS-News: Fabasoft AG: Fabasoft steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025/2026

EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 7. November 2025 die Konzern-Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April 2025 - 30. September 2025):

Umsatzerlöse: 43,6 Mio. EUR (42,5 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

EBITDA: 11,1 Mio. EUR (10,6 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

EBIT: 7,3 Mio. EUR (6,6 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 0,8 Mio. EUR (4,9 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

Bestand der liquiden Mittel: 29,3 Mio. EUR zum 30. September 2025 (24,0 Mio. EUR zum 30. September 2024)

Linz, am 7. November 2025 – Der Fabasoft-Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 mit TEUR 43.641 einen Anstieg der Umsatzerlöse um 2,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen erhöhte sich dabei von 57,0% im Vorjahresvergleichszeitraum auf 59,8% in der Berichtsperiode.

Kontinuierliche Steigerung der Ertragskennzahlen trotz fortlaufender Investitionen

Bei anhaltenden Investitionen in den Auf- und Ausbau der Fabasphere sowie höheren Personalaufwendungen erzielte der Fabasoft-Konzern in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 ein EBITDA von TEUR 11.119 (TEUR 10.588 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT konnte in der Berichtsperiode um 10,4% auf TEUR 7.319 gesteigert werden (TEUR 6.629 im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Berichtszeitraum mit einem Anstieg um 1,1% von TEUR 6.637 auf TEUR 6.713 unterproportional zu den Umsatzerlösen des Fabasoft-Konzerns entwickelt.

„In einem wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, im ersten Halbjahr 2025/2026 sowohl die Umsatzerlöse als auch sämtliche Ertragskennzahlen weiter zu steigern“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann die Entwicklung in der Berichtsperiode. „Neben unseren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden wir im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 weiterhin gezielt in Marketing, Vertrieb und Customer Success investieren, um so die Marktpräsenz von Fabasoft zu steigern und die Kundenbeziehungen weiter zu stärken“, so Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann abschließend.

Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen 497 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es 495 Mitarbeitende.



Der vollständige 6-Monatsbericht 2025/2026 ist unter folgendem Link abrufbar:

Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2025_2026.pdf

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2025_2026.pdf

Über Fabasoft:

Fabasoft ist ein Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleister für Dokumenten- und Prozessmanagement. Als österreichischer IT-Innovationsführer sowie DACH-Marktführer im Bereich elektronischer Akten setzt das börsennotierte Unternehmen neue Maßstäbe für effiziente und skalierbare Geschäftsabläufe. In einem digitalen Ökosystem – der Fabasphere – bietet Fabasoft vernetzte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die Produkte digitalisieren, vereinfachen und beschleunigen geschäftliche Abläufe – unterstützt durch den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz, die Informationen kontextbasiert verarbeitet und Workflows automatisiert steuert. Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz stellen die volle digitale Souveränität sicher.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Linz, 7. November 2025

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0

