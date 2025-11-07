EQS-News: HENSOLDT mit weiterem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

HENSOLDT mit weiterem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025

Auftragseingang steigt auf 2.017 Millionen EUR (Vorjahr: 1.856 Millionen EUR)

Auftragsbestand erreicht 7.096 Millionen EUR (Vorjahr: 6.513 Millionen EUR)

Umsatz wächst auf 1.536 Millionen EUR (Vorjahr: 1.377 Millionen EUR)

Bereinigtes EBITDA steigt auf 211 Millionen EUR (Vorjahr: 187 Millionen EUR)

Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich leicht auf 13,7% (Vorjahr: 13,6%)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angepasst

– Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) hat in den ersten neun Monaten 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Die kontinuierlich steigenden Investitionen Deutschlands und weiterer europäischer Länder in ihre Verteidigungsfähigkeit führten zu einem deutlichen Anstieg von Auftragseingang und Umsatz. Sie festigen zugleich die starke Marktposition des Unternehmens.

Der Auftragseingang übertraf in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit einem Volumen von 2.017 Millionen EUR erneut den Vorjahreszeitraum (1.856 Millionen EUR) und auch die Umsatzerlöse legten deutlich auf 1.536 Millionen EUR zu (Vorjahr: 1.377 Millionen EUR). Beide Segmente – Sensors und Optronics – trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Gleichzeitig ging der Anteil des Geschäfts mit geringem Wertschöpfungsanteil gegenüber dem Vorjahr weiter zurück.

Das bereinigte EBITDA entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2025 ebenfalls positiv und lag bei 211 Millionen EUR (Vorjahr: 187 Millionen EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich leicht auf 13,7% (Vorjahr: 13,6%). Die Effekte der Anlaufphase des neuen Logistikzentrums haben sich weiter abgeschwächt.

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Die Verteidigungsinvestitionen in Deutschland und Europa gewinnen weiter an Dynamik und die Zeitenwende 2.0 beginnt, sich konkret auszuwirken. Das spüren wir nicht nur in unseren Auftragsbüchern sondern auch zunehmend in unseren Werken. Wir übernehmen damit Verantwortung für die Verteidigungsfähigkeit Europas. Als verlässlicher Partner unserer Kunden liegt unser Fokus nun darauf, die steigende Nachfrage mit höchster Effizienz und Qualität zu bedienen.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: „Unsere Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 sowie die kürzlich erfolgte Anpassung unserer Prognose für das Gesamtjahr belegen, dass HENSOLDT die weiterhin steigende Nachfrage mit finanzieller Disziplin und hoher Umsetzungskraft in profitables Wachstum übersetzt. Der Rekord-Auftragsbestand verschafft uns eine außergewöhnlich hohe Planungssicherheit – und die nötige Stabilität, um unsere Kapazitäten gezielt für den weiteren Hochlauf auszubauen.“

Positive Entwicklung in den Segmenten Sensors und Optronics

Im Segment Sensors wurde der Auftragseingang während der ersten neun Monate 2025 insbesondere durch Vertragserweiterungen für Eurofighter Mk1-Radare sowie durch weitere Aufträge für TRML-4D- und Spexer-Radare getrieben. Der Umsatz legte um 9,3% zu. Im Segment Optronics resultiert der solide Auftragseingang vor allem aus der Nachrüstung optronischer Systeme für U-Boote der Klasse U212A sowie aus weiteren

Optroniksystemen

in der Produktlinie Ground-Based Systems (GBS). Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum sehr deutlich um 27,5 % gesteigert werden. Dies ist in erster Linie auf die positive Entwicklung in der Produktlinie GBS sowie im Servicegeschäft der deutschen Gesellschaft zurückzuführen. Beiden Segmenten gemein ist ein gesteigertes bereinigtes EBITDA, hauptsächlich aufgrund des jeweils erhöhten Umsatzvolumens.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angepasst

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet HENSOLDT eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und hat kürzlich seine Prognose auf Grundlage jüngster und absehbarer Auftragseingänge für mehrere Kennzahlen angepasst. Konkret rechnet das Unternehmen nun mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x bis 1,9x, während die bisherige Erwartung 1,2x betrug. Zudem wurde der erwartete Umsatz auf ca. 2.500 Mio. EUR (zuvor: Bandbreite 2.500–2.600 Mio. EUR) und die bereinigte EBITDA-Marge auf 18% oder höher (zuvor: ca. 18%) konkretisiert. Seine mittelfristige Prognose und die Umsatzambition für das Jahr 2030 bestätigt HENSOLDT.

Kennzahlen

Millionen EUR 9M 2024 9M 2025 Umsatz 1.377 1.536 Bereinigtes EBITDA 187 211 Bereinigte EBITDA Marge 13,6% 13,7% Auftragseingang 1.856 2.017 Auftragsbestand 6.513 7.096 Bereinigter Free-Cash-Flow -157 -119

Die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahr 2025 sind auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Am 11. November 2025 findet der Kapitalmarkttag (CMD) in Ulm statt. Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 9.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M:

joachim.schranzhofer@hensoldt.net

