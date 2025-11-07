EQS-News: MAX Automation SE mit stabilisierendem dritten Quartal 2025

EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

07.11.2025

MAX Automation SE mit stabilisierendem dritten Quartal 2025



Umsatz sinkt im bisherigen Jahresverlauf auf 246,3 Mio. Euro (9M 2024: 273,1 Mio. Euro) – Aufholeffekt in Q3 nach schwächerer Auftragslage zu Jahresbeginn

Operatives Ergebnis (EBITDA) reduziert sich durch geringere Auslastung zu Jahresbeginn sowie Einmalkosten infolge von Kostensenkungsmaßnahmen auf 9,3 Mio. Euro (9M 2024: 24,9 Mio. Euro) – Positive Dynamik in Q3

Auftragseingang steigt um 13,3 % auf 264,6 Mio. Euro (9M 2024: 233,5 Mio. Euro) – Belebung der Vergabeaktivitäten auf Kundenseite setzte sich auch im zurückliegenden Quartal fort

Auftragsbestand wächst um 11,0 % auf 171,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 154,3 Mio. Euro)

Aktuelle Prognose für 2025 bestätigt: Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 340 Mio. Euro sowie EBITDA zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro



Hamburg, 7.November2025 –Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat in den ersten neun Monaten 2025 ihre Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld erneut unter Beweis gestellt und weitere wichtige Maßnahmen für Stabilität und Profitabilität eingeleitet. Mit einem verbesserten Auftragseingang zeigt sich eine Belebung der Vergabeaktivitäten auf Kundenseite trotz anhaltend verhaltener Investitionstätigkeit in mehreren Absatzmärkten sowie geopolitischer Unsicherheiten und Zollrisiken.



FORTGESETZTE BELEBUNG DES AUFTRAGSEINGANGS UND STEIGENDER AUFTRAGSBESTAND

Der Auftragseingang der MAX Gruppe stieg in den ersten drei Quartalen 2025 um 13,3 % auf 264,6 Mio. Euro (9M 2024: 233,5 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren insbesondere die Segmente NSM + Jücker mit Großaufträgen in der Verpackungsautomation sowie ELWEMA, die mit Folgeaufträgen ihre starke Marktposition erneut unterstreicht. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. September 2025 um 11,0 % auf 171,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 154,3 Mio. Euro).



UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG VON MARKTUMFELD UND EINMALKOSTEN BEEINFLUSST

Die Umsatzerlöse der MAX Gruppe lagen in den ersten neun Monaten 2025 mit 246,3 Mio. Euro (9M 2024: 273,1 Mio. Euro) um 9,8 % unter dem Vorjahreswert, zeigten nach einem schwachen ersten Halbjahr im dritten Quartal jedoch eine Belebung der Geschäftstätigkeit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich infolge der geringeren Auslastung zu Jahresbeginn, fehlender Ergebnisbeiträge verschobener Projekte sowie Einmalkosten im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen auf 9,3 Mio. Euro (9M 2024: 24,9 Mio. Euro). Die auf den Umsatz bezogene EBITDA-Marge verringerte sich entsprechend auf 3,8 % (9M 2024: 9,1 %), zeigte im dritten Quartal aber ebenfalls wieder eine positive Entwicklung.

Der operative Cashflow der MAX Gruppe verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2025 deutlich und führte zu einem Mittelzufluss von 23,6 Mio. Euro (9M 2024: Mittelabfluss von 2,7 Mio. Euro). Dazu trugen insbesondere erhaltene Anzahlungen für Neuprojekte sowie die effizientere Steuerung der Zahlungsströme bei. Im Cashflow aus Investitionstätigkeit ergab sich ein Mittelabfluss von 3,9 Mio. Euro (9M 2024: Mittelzufluss von 60,9 Mio. Euro). Hier standen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen sowie die Akquisition der Pla.to GmbH (Vecoplan Gruppe) der Veräußerung eines Gebäudes gegenüber. Der Vorjahreswert war maßgeblich durch den Verkauf der MA micro Gruppe geprägt. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf einen Mittelabfluss von 20,8 Mio. Euro (9M 2024: Mittelabfluss von 86,3 Mio. Euro) und resultierte im Wesentlichen aus der Rückführung langfristiger Darlehen sowie Zinszahlungen. Der Finanzmittelbestand gemäß Bilanz erhöhte sich zum 30. September 2025 auf 9,9 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 9,0 Mio. Euro).

Das Working Capital der MAX Gruppe verringerte sich zum 30. September 2025 auf 85,4 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 105,3 Mio. Euro). Neben einem Vorratsabbau führten im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen für Neuprojekte sowie verbesserte Zahlungsbedingungen zu einer Senkung des Working Capitals. Die Nettoverschuldung (inklusive Leasing) sank infolge der Rückführung langfristiger Darlehen auf 41,8 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 58,2 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung (exklusive Leasing) reduzierte sich entsprechend auf 26,8 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 40,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 55,2 % auf dem stabilen Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2024: 54,6 %).

Guido Mundt, Verwaltungsratsvorsitzender der MAX Automation SE: „Die MAX-Gruppe setzt ihren Kurs im herausfordernden Umfeld solide fort. Verbesserungen in Auftragslage und Cashflow bilden eine solide Basis für die weitere Geschäftsentwicklung. Mit den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen für eine nachhaltige Steigerung der Ertragskraft. Zugleich setzen wir mit der Übernahme der Pla.to GmbH strategische Akzente zur Stärkung unserer Marktposition in Zukunftsfeldern wie Kunststoffrecycling.“



PROGNOSE 2025 BESTÄTIGT

Die MAX Automation SE bestätigt die im Juli angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Erwartet werden ein Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 340 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro.



KENNZAHLEN DER GRUPPE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR 9M 2025 9M 2024 Veränderung in % Auftragseingang 264,6 233,5 13,3 Auftragsbestand* 171,2 154,3 11,0 Working Capital* 85,4 105,3 -18,9 Umsatz 246,3 273,1 -9,8 EBITDA 9,3 24,9 -62,4

* Stichtagsvergleich 30. September 2025 zu 31. Dezember 2024



KENNZAHLEN DER SEGMENTE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR 9M 2025 9M 2024 Veränderung in % bdtronic Gruppe Auftragseingang 55,5 50,6 9,6 Auftragsbestand* 35,6 33,9 5,2 Umsatz 53,2 72,9 -27,1 EBITDA -0,4 4,1 n/a Vecoplan Gruppe Auftragseingang 114,2 112,5 1,5 Auftragsbestand* 52,5 54,4 -3,6 Umsatz 114,7 117,8 -2,6 EBITDA 6,7 11,2 -40,1 AIM Micro Auftragseingang 5,1 4,1 23,7 Auftragsbestand* 3,2 2,2 50,0 Umsatz 4,0 5,2 -23,4 EBITDA 0,7 1,5 -53,7 NSM + Jücker Auftragseingang 38,7 21,5 79,9 Auftragsbestand* 28,6 20,1 42,4 Umsatz 30,1 38,3 -21,3 EBITDA 2,2 2,9 -25,5 ELWEMA Auftragseingang 51,1 44,8 14,0 Auftragsbestand* 51,3 43,8 17,2 Umsatz 43,7 38,5 13,5 EBITDA 5,6 4,2 33,5 Sonstige Auftragseingang 0 0 n/a Auftragsbestand* 0 0 n/a Umsatz 0,4 0,4 3,2 EBITDA 0,3 0 n/a

* Stichtagsvergleich 30. September 2025 zu 31. Dezember 2024



DETAILLIERTE FINANZINFORMATIONEN

Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 der MAX Automation SE steht unter https://www.maxautomation.com/investor-relations/finanzberichte als Download zur Verfügung.



KONTAKT:

Marcel Neustock

Investor Relations

Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE

Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling‑, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588).

www.maxautomation.com

