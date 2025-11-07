EQS-News: PRIMARY HYDROGEN IDENTIFIZIERT ZWEI ANOMALIE-CLUSTER FÜR SELTENE ERDEN MIT HOHER PRIORITÄT BEI GEOPHYSIKALISCHEN UNTERSUCHUNGEN UND BODENPROBEN BEIM WICHEEDA NORTH-PROJEKT

EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN IDENTIFIZIERT ZWEI ANOMALIE-CLUSTER FÜR SELTENE ERDEN MIT HOHER PRIORITÄT BEI GEOPHYSIKALISCHEN UNTERSUCHUNGEN UND BODENPROBEN BEIM WICHEEDA NORTH-PROJEKT



07.11.2025 / 06:00 EST/EDT

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Calgary, Alberta – den 7. November 2025 – Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) („Primary“ oder das „Unternehmen") freut sich, die Entdeckung von zwei umfangreichen Anomalie-Clustern für seltene Erden (Rare Earth Element = REE) nach Abschluss der umfassenden geophysikalischen Untersuchungen und Überprüfungen der Bodenproben bei seinem Wicheeda North REE-Projekt („Wicheeda North" oder das „Projekt") in British Columbia bekannt geben zu können.

Wichtigste Highlights

Abschluss der luftgestützten VTEM-Untersuchung und der magnetischen Untersuchung auf 401 Linienkilometern bzw. 25 Quadratkilometern

Es wurden 533 neue Bodenproben genommen, was die Gesamtzahl der Proben für die gesamte Liegenschaft auf 1.234 erhöht

Es wurden zwei REE-Anomalie-Cluster mit hoher Priorität in den Gebieten Grid A-South und Grid D-South entdeckt

Es wurde ein Antrag auf Bohr- und Trenching-Genehmigungen für die Fortführung des Explorationsprogramms gestellt

Das Projekt befindet sich in einer Entfernung von 5 km vom Wicheeda-Vorkommen von Defense Metals Corp. (29,3 Mio. T mit einem Gehalt von 2,27 % der Gesamtmenge an Seltenerdoxiden TREO)

Ergebnisse der Untersuchungen und Identifizierung von Anomalien

Geotech Ltd. hat eine luftgestützte VTEM™ Plus- und eine magnetische Untersuchung auf 401 Linienkilometern über ein Gebiet von 25 Quadratkilometern erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Daten werden in die historischen Datensätze integriert, um eine umfassende Untersuchung der gesamten Liegenschaft zu ermöglichen. Fortschrittliche Inversionstechniken, einschließlich MVI3D und Analyse der Strukturellen Komplexität, ermöglichen umfassende Erkenntnisse über den geologischen Untergrund und die potenzielle REE-Mineralisierung.

Beim von Tripoint Geoservices durchgeführten Programm für 2025 zur Entnahme von Bodenproben wurden 533 Proben genommen, wodurch die Gesamtzahl der Proben für die gesamte Liegenschaft auf 1.234 ansteigt (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse der Bodenproben wurden mit früheren Untersuchungen abgeglichen, um unterschiedliche analytische Methoden zu berücksichtigen und einen umfassenden Datenvergleich zu ermöglichen.

Es wurden zwei unterschiedliche Anomalie-Cluster im Bereich der Top-5% der REE-Werte identifiziert (siehe Abbildung 2):

Grid A-South: In der nordöstlichen Region der Claim-Blöcke gelegen

Grid D-South: In der östlichen Region der Claim-Blöcke gelegen

Beide Anomaliegebiete befinden sich in der Nähe des Flusses Wichcika. Das Resultat einiger Proben könnte auf den Transport von Fluss-Sedimenten zurückzuführen sein. Andere Proben, die in höhergelegenen Zonen oberhalb der Flussniederung entnommen wurden, deuten auf eine Herkunft aus dem Grundgestein in der Nähe hin, was weitere Untersuchungen rechtfertigt.

Geologische Auslegung und die nächsten Schritte

Das Zielgebiet 4, das im Technischen Bericht Power One NI 43-101 aus 2003 identifiziert wurde (siehe Abbildung 3), kann für die in Grid A-South gefundenen anomalen Proben verantwortlich sein und ist ein Schwerpunkt künftiger Explorationsaktivitäten. Die Anomalie im Grid D-South stellt eine interessante neue Entdeckung dar, bei der keine zuvor festgestellten Zielgebiete vorliegen. Sie wird derzeit aktiv erforscht.

Die REE-Levels bei der Wicheeda North-Liegenschaft sind niedriger als diejenigen, die beim angrenzenden Wicheeda-Vorkommen gefunden wurden, was möglicherweise auf eine größere Abraumtiefe hindeutet.

Das Unternehmen hat beim British Columbia Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation Anträge auf Bohr- und Trenching-Genehmigungen gestellt. Die Erteilung der Genehmigung wird für das erste Quartal 2026 erwartet.

Die geplanten Explorationsaktivitäten umfassen Folgendes:

Zusätzliche Entnahmen von Bodenproben, um die Anomaliegebiete zu erweitern und abzugrenzen

Untersuchung der Abraumtiefe zur Bewertung der Machbarkeit von Trenching-Aktivitäten

Ein auf mehrere Phasen verteiltes Bohrprogramm zur gezielten Ansteuerung der Anomaliequellen, falls sich Trenching als nicht praktikabel erweist

Erweiterte Probennahme in Zone B, die als aussichtsreiches, jedoch noch nicht näher untersuchtes Gebiet identifiziert wurde

„Die Programme wurden im Einklang mit den Empfehlungen durchgeführt, die in unserem kürzlich aktualisierten, gemäß NI 43-101 erstellten technischen Bericht angegeben wurden," erklärte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. „Der erfolgreiche Abschluss dieser Untersuchungen und die Ermittlung der Anomalien mit hoher Priorität wird die Durchführung gezielter Trenching- und Bohrprogramme erleichtern. Dadurch können wir Fortschritte bei unserem Ziel machen, die REE-Mineralisierung bei Wicheeda North abzugrenzen. Die Nähe zum Wicheeda-Vorkommen von Defense Metals und unsere Position innerhalb desselben geologischen Gürtels verstärken das Explorationspotenzial unserer Liegenschaft."

Über das Wicheeda North REE-Projekt

Das Wicheeda North-Projekt umfasst neun aneinander grenzende Liegenschaften mit einer Fläche von insgesamt 2.138 Hektar (21,1 km2) in der nördlichen Cariboo Mining Division. Das Projekt befindet sich im Rocky Mountain Trench, einem regionalen strukturellen Korridor, der für das Vorkommen von Karbonatiteinschlüssen bekannt ist, die auf eine Mineralisierung von Seltenen Erden hindeuten.

Das Projekt liegt etwa 5 km nordöstlich des Wicheeda-Vorkommens an Seltenen Erden von Defense Metals Corp. Dieses Vorkommen enthält im Einklang mit NI 43-101 gemessene und angezeigte Ressourcen von 29,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,27 % der Gesamtmenge an Seltenerdoxiden (TREO), plus vermutete Ressourcen in Höhe von 5,7 Mio. Tonnen mit einem TREO-Gehalt von 1,4 %[1].

Durch historische Vorarbeiten bei Wicheeda North wurden sieben geophysikalische und geochemische Zielgebiete ermittelt, die durch rundliche bis elliptische magnetische Anomalien und hohe Konzentration Seltener Erden in Boden und Gestein gekennzeichnet sind. Die Explorationsstrategie für die Liegenschaft beruht auf der neuesten Auslegung der REE-Mineralisierung in Zusammenhang mit den Karbonatiteinschlüssen und den geochemischen Signaturen des Wicheeda-Vorkommens an Seltenen Erden von Defense Metals.

Abbildung 1: Bodenproben von Wicheeda North

Abbildung 2: Anomaliegebiete in Grid D-South und Grid A-South

Abbildung 3: Zweite vertikale Ableitung der magnetischen Remanenz (nach Entfernung von linearen Trends) von Chuchinka (Auslegung 2011). Die Beschriftungen geben den Ort der diskreten Anomalien (Zahlen) und Gebiete (Buchstaben) an.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Meldung wurden von Peter Lauder, P.Geo., Vice President of Exploration von Primary, geprüft und freigegeben. Peter Lauder ist eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary’s Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben.

——

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten Aussagen über: die vom Unternehmen geplanten Explorationsaktivitäten beim Wicheeda North-Projekt, einschließlich des erwarteten Erhalts von Explorationsgenehmigungen; die Auslegung der geophysikalischen und geochemischen Ergebnisse; die geologische Prospektivität des Projekts und das Potenzial für künftiges Trenching bzw. Bohraktivitäten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich u.a. der Verfügbarkeit von Kapital und qualifiziertem Personal; des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen; des Zugangs zur Liegenschaft und zur Ausrüstung sowie der Zuverlässigkeit der historischen Daten und der aktuellen Explorationsergebnisse.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese beinhalten u.a.: Verzögerungen oder Verweigerungen von Genehmigungen, Risiken in Zusammenhang mit der Umwelt und den Witterungsbedingungen; Änderungen bei den Rohstoffpreisen oder den Marktbedingungen und die Möglichkeit, dass die Exploration nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt.

Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

[1] Wicheeda Rare Earths Project PFS. (2025, April 4). NI 43-101 Technical Report. Stichtag: 28.Februar 2025.

07.11.2025 EST/EDT Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Primary Hydrogen Corp. 540 5 Avenue SW, Suite 1410 T2P 0M2 Calgary Kanada Telefon: +1 604-377-1597 E-Mail: ben@piholdings.ca Internet: https://www.primaryh2.com/ ISIN: CA74167W1032 Börsen: Toronto EQS News ID: 2225650

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225650 07.11.2025 EST/EDT