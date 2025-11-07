Gegenwind zum Opening | Shutdown und Ergebnisse im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street steht erneut leicht unter Druck. Die Folgen des Regierungs-Shutdowns werden zunehmend sichtbar, mit den Aktien der Fluggesellschaften unter Druck. Ab heute werden bei 40 Flughäfen rund 10% der Flüge gestrichen. Die Reaktion auf Ergebnisse sind seit gestern Abend überwiegend positiv, mit den Aktien von Affirm, Airbnb, Expedia, KKR und Akamai freundlich. Abwärts geht es nach den Zahlen vor allem bei Sweetgreen, Block und Take-Two-Interactive. Bei Take-Two belastet die erneute Verschiebung des Launches der nächsten Generation von Grand Theft Auto. Trade Desk tendiert kaum verändert. Die Zahlen und Aussichten waren solide. Dass das gewaltige Zahlungspaket für Elon Musk von den Tesla-Aktionären abgesegnet wurde, wirkt sich auf den Wert kaum aus.



00:00 Überblick: Gegenwind hält an

01:44 Tesla: bekommt Zahlungspaket | Musk kündigt Chip-Produktion an

04:44 Ankündigungen hoher Tech-Investitionen machen skeptisch

07:26 Meldungen: Ford | Tesla Roadster

08:46 Shutdown: Fluggesellschaften unter Druck | Keine Einigungen

10:27 Ausblick nächste Woche

11:02 Expedia | Block | Trade Desk | Take-Two | Sweetgreen u.v.m.

13:07 Meldungen: Fake KI-Anzeigen bei Meta systematisch

15:20 Analysten: Airbnb | Affirm | Baidu | Expedia | Micron | Sweetgreen



