Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

07.11.2025 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG

     Unternehmen:               A.S. Création Tapeten AG
     ISIN:                      DE000A1TNNN5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.11.2025
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Marge und Cashflow verbessern sich - Umsatz bleibt hinter Erwartungen

Die A.S. Création Tapeten AG hat am 06. November 2025 Neunmonatszahlen
veröffentlicht und dabei die bestehende Jahresprognose bestätigt. Trotz
eines weiterhin schwachen Marktumfelds mit gedämpfter Konsumstimmung zeigen
die Ergebnisse eine Verbesserung der Ertragslage und untermauern den
strukturellen Fortschritt in Richtung nachhaltiger Profitabilität.

[Tabelle]

Umsatzrückgang verlangsamt sich, Margenerhöhung stützt Ergebnis: Der
Konzernumsatz verringerte sich nach neun Monaten um 6,5% auf 80,8 Mio. EUR,
wobei sich der Rückgang in Q3 auf 4,2% yoy belief. Während die Umsätze in
Deutschland mit -6,9% auf 35,5 Mio. EUR rückläufig waren, zeigte sich die
'übrige EU inkl. UK' mit -2,4% auf 37,3 Mio. EUR vergleichsweise stabil. Das
Segment Tapeten verzeichnete einen Rückgang von -7,2% auf 71,8 Mio. EUR,
während die Sparte Dekorationsstoffe mit 9,1 Mio. EUR (Vj. 9,0 Mio. EUR) auf
Vorjahresniveau lag.

Das EBIT verbesserte sich im Q3 deutlich auf -0,6 Mio. EUR nach -5,0 Mio.
EUR im Vorjahr, lag jedoch unter dem Wert des Q2 (-0,2 Mio. EUR). Auf
9M-Basis wurde ein positives EBIT von 0,6 Mio. EUR erzielt. Die
Profitabilitätssteigerung ist im Wesentlichen auf eine höhere
Rohertragsmarge und geringere Personalaufwendungen zurückzuführen. Die
Rohertragsmarge lag im Q3 bei 52,5% (Q3/24: 46,3%), auf Neunmonatsbasis bei
53,0% (+3,1 PP yoy). Der Materialaufwand sank auf 11,1 Mio. EUR (Q3/24: 13,5
Mio. EUR) und der Personalaufwand um 9% auf 7,9 Mio. EUR, womit die Effekte
der bereits 2024 eingeleiteten Effizienzmaßnahmen weiterhin sichtbar sind.

Bilanzstruktur weiter verbessert: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf
64,2% (Vj. 61,9%). Besonders positiv hervorzuheben ist aber die deutliche
Verbesserung des Working Capitals: U.a. aufgrund deutlich reduzierter
Vorräte (28,5 Mio. EUR ggü. 32,4 Mio. EUR) stieg der operative Cashflow auf
5,6 Mio. EUR (Vj. -0,8 Mio. EUR). Die Nettofinanzposition wuchs parallel auf
5,9 Mio. EUR (Vj. 3,1 Mio. EUR).

Prognose bestätigt - operative Erholung intakt: Der Vorstand bestätigte die
Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzkorridor von 100 bis 120
Mio. EUR und einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen -2,0 und +2,5
Mio. EUR. Angesichts der bisher schwächeren Umsatzentwicklung passen wir
jedoch unsere eigenen Schätzungen nach unten an: Wir erwarten nun einen
Umsatzrückgang von rund 5% und entsprechend negative Auswirkungen auf EBIT
und Nettoergebnis.

Fazit: Insgesamt bestätigen die Neunmonatszahlen die strukturelle
Verbesserung der Ertragslage. Die nachhaltige Steigerung der Rohertragsmarge
und das konsequente Working-Capital-Management führen zu einer Stärkung der
operativen Basis. Das Unternehmen ist u.E. gut aufgestellt, um von einer
möglichen Verbesserung des konjunkturellen Umfelds überproportional zu
profitieren, sobald diese einsetzt. Wir bekräftigen unser Kaufen-Votum mit
einem unveränderten Kursziel von 14,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2226272 07.11.2025 CET/CEST

