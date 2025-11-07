Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG 07.11.2025 / 16:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.11.2025 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Marge und Cashflow verbessern sich - Umsatz bleibt hinter Erwartungen Die A.S. Création Tapeten AG hat am 06. November 2025 Neunmonatszahlen veröffentlicht und dabei die bestehende Jahresprognose bestätigt. Trotz eines weiterhin schwachen Marktumfelds mit gedämpfter Konsumstimmung zeigen die Ergebnisse eine Verbesserung der Ertragslage und untermauern den strukturellen Fortschritt in Richtung nachhaltiger Profitabilität. [Tabelle] Umsatzrückgang verlangsamt sich, Margenerhöhung stützt Ergebnis: Der Konzernumsatz verringerte sich nach neun Monaten um 6,5% auf 80,8 Mio. EUR, wobei sich der Rückgang in Q3 auf 4,2% yoy belief. Während die Umsätze in Deutschland mit -6,9% auf 35,5 Mio. EUR rückläufig waren, zeigte sich die 'übrige EU inkl. UK' mit -2,4% auf 37,3 Mio. EUR vergleichsweise stabil. Das Segment Tapeten verzeichnete einen Rückgang von -7,2% auf 71,8 Mio. EUR, während die Sparte Dekorationsstoffe mit 9,1 Mio. EUR (Vj. 9,0 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau lag. Das EBIT verbesserte sich im Q3 deutlich auf -0,6 Mio. EUR nach -5,0 Mio. EUR im Vorjahr, lag jedoch unter dem Wert des Q2 (-0,2 Mio. EUR). Auf 9M-Basis wurde ein positives EBIT von 0,6 Mio. EUR erzielt. Die Profitabilitätssteigerung ist im Wesentlichen auf eine höhere Rohertragsmarge und geringere Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Rohertragsmarge lag im Q3 bei 52,5% (Q3/24: 46,3%), auf Neunmonatsbasis bei 53,0% (+3,1 PP yoy). Der Materialaufwand sank auf 11,1 Mio. EUR (Q3/24: 13,5 Mio. EUR) und der Personalaufwand um 9% auf 7,9 Mio. EUR, womit die Effekte der bereits 2024 eingeleiteten Effizienzmaßnahmen weiterhin sichtbar sind. Bilanzstruktur weiter verbessert: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 64,2% (Vj. 61,9%). Besonders positiv hervorzuheben ist aber die deutliche Verbesserung des Working Capitals: U.a. aufgrund deutlich reduzierter Vorräte (28,5 Mio. EUR ggü. 32,4 Mio. EUR) stieg der operative Cashflow auf 5,6 Mio. EUR (Vj. -0,8 Mio. EUR). Die Nettofinanzposition wuchs parallel auf 5,9 Mio. EUR (Vj. 3,1 Mio. EUR). Prognose bestätigt - operative Erholung intakt: Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzkorridor von 100 bis 120 Mio. EUR und einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen -2,0 und +2,5 Mio. EUR. Angesichts der bisher schwächeren Umsatzentwicklung passen wir jedoch unsere eigenen Schätzungen nach unten an: Wir erwarten nun einen Umsatzrückgang von rund 5% und entsprechend negative Auswirkungen auf EBIT und Nettoergebnis. Fazit: Insgesamt bestätigen die Neunmonatszahlen die strukturelle Verbesserung der Ertragslage. Die nachhaltige Steigerung der Rohertragsmarge und das konsequente Working-Capital-Management führen zu einer Stärkung der operativen Basis. Das Unternehmen ist u.E. gut aufgestellt, um von einer möglichen Verbesserung des konjunkturellen Umfelds überproportional zu profitieren, sobald diese einsetzt. Wir bekräftigen unser Kaufen-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 14,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 