Original-Research: Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

Uhr
Original-Research: Cenit AG - von GBC AG

07.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Cenit AG

     Unternehmen:               Cenit AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  16,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Restrukturierung zeigt Wirkung - steigende Effizienz, stabile Finanzen und
positive Ergebniswende in Sicht

Zwar erreichte die CENIT AG nach neun Monaten eine leichte Umsatzsteigerung
in Höhe von 1,8 % auf 154,20 Mio. EUR (VJ: 151,43 Mio. EUR), das Umsatzwachstum
war dabei jedoch vornehmlich auf den erstmaligen Einbezug der im Juli 2024
erworbenen Analysis Prime zurückzuführen. Dieser Effekt beschränkt sich
jedoch nur auf die ersten sechs Monate und dürfte nach unseren Erkenntnissen
bei rund 6 Mio. EUR gelegen haben. Bereinigt um diesen Effekt hätte die
Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang in Höhe
von rund 2 % hinnehmen müssen. Diese Entwicklung passt zur allgemein
schwierigen Marktlage, von der vor allem die Automobilindustrie als
wichtigste Kundenbranche der CENIT AG betroffen ist.

Das schwierige Marktumfeld wird anhand der nach Umsatzgruppen
aufgeschlüsselten Zahlen besonders deutlich. Die Umsätze mit Fremdsoftware
(Dassault, SAP, IBM) sind auf 74,34 Mio. EUR (VJ.: 75,70 Mio. EUR)
zurückgegangen. Demgegenüber stehen jedoch gestiegene Umsätze mit
margenstarker Eigensoftware in Höhe von 14,15 Mio. EUR (VJ: 13,63 Mio. EUR).
Dabei haben die wiederkehrenden Umsätze wie erwartet eine zunehmende
Bedeutung. Sie machen mittlerweile 80,3 % (VJ: 76,4 %) der Umsätze mit
CENIT-Software aus. Die Beratungsumsätze weisen schließlich den sichtbarsten
Sprung auf 65,49 Mio. EUR (VJ: 61,98 Mio. EUR) aus. Dies ist in erster Linie dem
anorganischen Effekt der im Jahr 2024 erworbenen Analysis Prime zu
verdanken.

Trotz Umsatzsteigerung lag das EBIT mit -1,50 Mio. EUR deutlich unter dem
Vorjahreswert von 3,97 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf Sonderaufwendungen
zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms "Project Performance"
zurückzuführen, im Rahmen dessen die Anzahl der Mitarbeiter um etwas über 50
reduziert wurde. Das weitgehend abgeschlossene Programm führte zu einer
Minderung der Belegschaft auf 914 (31.12.24: 984), gleichzeitig fielen
hierfür Sonderaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. EUR an. Die ersten positiven
Effekte waren bereits im dritten Quartal sichtbar, in dem im Vergleich zu
den ersten beiden Quartalen ein deutlicher Rückgang des Personalaufwands
erreicht wurde, was zu einer spürbaren EBIT-Verbesserung auf 2,18 Mio. EUR (Q1
25: -5,44 Mio. EUR; Q2 25: 1,75 Mio. EUR) führte. Ein weiterer
ergebnisbelastender Effekt war der negative EBIT-Beitrag der Analysis Prime,
der sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf -2,6 Mio. EUR
summierte.

Die CENIT AG setzt im laufenden Geschäftsjahr 2025 eine liquiditätsschonende
Strategie um. Demnach sind für 2025 keine Akquisitionen vorgesehen. Zusammen
mit dem hohen operativen Cashflow in Höhe von 12,59 Mio. EUR (VJ: 9,91 Mio. EUR)
verbesserten sich die liquiden Mittel auf 20,42 Mio. EUR (31.12.24: 16,46 Mio.
EUR). Gleichzeitig konnten die Bankverbindlichkeiten auf 37,23 Mio. EUR
(31.12.24: 49,03 Mio. EUR) reduziert werden, was zu einer sichtbaren
Verbesserung der Bilanzrelationen geführt hat.

Für das CENIT-Management behält die mit dem Halbjahresbericht 2025
angepasste Guidance auch nach neun Monaten ihre Gültigkeit. Dabei wird
unverändert mit einem Umsatz von mindestens 205 Mio. EUR und einem EBIT von
mindestens -1,5 Mio. EUR gerechnet. Angesichts der in den ersten neun Monaten
erreichten Werte erscheint diese Prognose mittlerweile defensiv. Dies ist
insbesondere vor dem Hintergrund der mittlerweile finalisierten
Restrukturierungsmaßnahmen der Fall. Das bedeutet, dass im vierten Quartal
2025 keine weiteren Sonderaufwendungen anfallen werden, sondern die
positiven Einspareffekte noch stärker zum Tragen kommen sollten. Zwar dürfte
Analysis Prime auch im vierten Quartal ein negatives Ergebnis vorweisen,
dies dürfte aber von den positiven Effekten ausgeglichen werden.

Wir gehen davon aus, dass das vierte Quartal, das bei der CENIT AG
typischerweise das umsatzstärkste Jahresquartal ist, zwar unter dem
Vorjahreswert bleibt, gegenüber dem dritten Quartal jedoch ein
Umsatzwachstum erzielt wird. Daher behalten wir unsere Umsatzschätzungen in
Höhe von 208,95 Mio. EUR unverändert bei. Eine Anpassung nehmen wir jedoch
beim erwarteten EBIT vor, welches wir auf 0,82 Mio. EUR (bisher: -0,28 Mio. EUR)
anheben. Wir unterstellen für das vierte Quartal eine gleichbleibende
EBIT-Marge im Vergleich zum dritten Quartal.

Wir behalten die Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre unverändert
bei. Neben steigenden Umsätzen sollte die CENIT AG von Kosteneffekten
profitieren. Zudem erwartet das Management von CENIT auch von Analysis Prime
ab 2026 einen positiven Ergebnisbeitrag. Die Anpassung der Schätzungen für
das laufende Geschäftsjahr hat nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis
des DCF-Bewertungsmodells, weshalb wir unser Kursziel von 16,00 EUR
unverändert beibehalten. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Fertigstellung: 06.11.2025 (18:01 Uhr)
Erste Weitergabe: 07.11.2025 (10:00 Uhr)

07.11.2025 CET/CEST

