W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: CENIT AG - von Montega AG

07.11.2025 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.11.2025
     Kursziel:                  14,00 EUR (zuvor 13,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q3: CENIT zeigt gute Ergebnisentwicklung

CENIT konnte im dritten Quartal die Gewinnerwartungen bei leicht
rückläufigen Umsätzen übertreffen.

[Tabelle]

Erlöse im Rahmen der Erwartungen: Umsatzseitig befand sich CENIT mit 50,5
Mio. EUR (-3,0% yoy) leicht unter dem Vorjahreswert. Zulegen konnten erneut
die Umsätze mit Eigensoftware (+5,7% yoy), wobei sich insbesondere der
wiederkehrende Anteil (+10,3% yoy bzw. +6,9% qoq) positiv entwickelte. Etwas
schwächer fielen die Geschäfte mit Fremdsoftware (-3,0 % yoy) sowie die
Beratungsumsätze (-5,2% yoy) aus. Perspektivisch sieht der Vorstand weiteres
Wachstumspotenzial im asiatischen Markt, wo CENIT in China u. a. einen
Flugzeughersteller als neuen Kunden gewinnen konnte. Angesichts des dort
hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrads und eines aktuell noch
geringen chinesischen Umsatzanteils von lediglich 0,2% in 2024 bietet der
Ausbau der Aktivitäten in China oder auch beispielsweise in Japan attraktive
Chancen und würde zugleich die Abhängigkeit von der deutschen Industrie
verringern.

Restrukturierung zeigt Wirkung: Mit einem EBIT von 2,2 Mio. EUR (+11,3% yoy)
konnte CENIT unsere Erwartungen übertreffen und zeigte insbesondere die
Erfolge des Restrukturierungsprogramms. Die Personalaufwendungen sanken
gegenüber dem Vorquartal signifikant auf 21,3 Mio. EUR (Q2/25: 23,6 Mio.
EUR) und lagen damit trotz Sonderaufwendungen (0,3 Mio. EUR) auf
Vorjahresniveau, in dem die Analysis Prime nur teilweise enthalten war. Die
Mitarbeiterzahl wurde stärker als im Rahmen des 'Projekts Performance'
angekündigt reduziert und belief sich zum Stichtag auf 912 (30.06.2025: 945;
31.12.2024: 984), wofür jedoch keine zusätzlichen Abfindungen fällig wurden.
Vor dem Hintergrund des weiter fortgesetzten Personalabbaus im dritten
Quartal, haben wir unsere Ergebnisprognose trotz leicht reduzierter
Umsatzerwartungen angehoben.

Deutliches Ergebniswachstum in 2026 erwartet: Bei einer Fortsetzung des
positiven Ergebnisniveaus wäre bereits im laufenden Jahr ein nahezu
ausgeglichenes EBIT erreichbar, zumal Q4 traditionell das stärkste Quartal
darstellt. Im Folgejahr dürften die wegfallen Einmalaufwendungen von 4,1
Mio. EUR sowie die zugehörigen, ganzjährig wirkenden Einsparungen ein
deutliches Ergebniswachstum ermöglichen. Zudem dürfte ein ausgeglichenes
Ergebnis der aktuell defizitären AP (9M/25: -2,7 Mio. EUR) durch die u.E.
bereits erfolgte Anpassung der Kostenstruktur im Jahresvergleich
unterstützend wirken.

Fazit: CENIT zeigt in einem weiterhin herausforderndem Umfeld die
Fortschritte seines Restrukturierungsprogrammes und dürfte in den nächsten
Jahren von der angepassten Kostenstruktur profitieren. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. DieAnalysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aa81518a7bf370454be2b820df3c9992

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=31b1550a-bbbe-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2226006 07.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cenit

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden