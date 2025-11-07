W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

07.11.2025 / 11:30 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

     Unternehmen:               SYZYGY AG
     ISIN:                      DE0005104806

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,15 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Rückläufige Tendenz setzt sich in Q3 fort; Fokus auf Kosten- und damit
Ergebnisverbesserung; Wachstum ab 2027 erwartet

Auch das dritte Quartal 2025 war bei der SYZYGY AG von einer
Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden, insbesondere in den
Bereichen Beratung und Performance-Marketing, geprägt. Mit einem
Umsatzrückgang in Höhe von 18,5 % knüpfte das Unternehmen damit an die
rückläufige Entwicklung der vorhergehenden Quartale an. In den ersten neun
Monaten liegen die Umsätze der SYZYGY AG mit 43,78 Mio. EUR (VJ: 52,57 Mio. EUR)
um 16,7 % hinter dem Vorjahr zurück.

Neben den rückläufigen Umsätzen wirken sich auch die
Restrukturierungsmaßnahmen ergebnisbelastend aus. Diese betreffen
insbesondere die deutschen Gesellschaften, bei denen innerhalb der letzten
zwölf Monate ein Abbau der Belegschaft auf 409 (30.09.24: 448) stattgefunden
hat. Laut Unternehmensangaben verursachten die Restrukturierungsmaßnahmen
Kosten in Höhe von 0,8 Mio. EUR, die positiven Effekte werden jedoch erst
zeitverzögert sichtbar. Vor diesem Hintergrund lag das EBIT bei 0,01 Mio. EUR
(VJ: 4,32 Mio. EUR) nur noch knapp über dem Break-Even. Zusätzliche
Ergebnisbelastungen ergaben sich aus den Investitionen zum gezielten Aufbau
KI-gestützter Services und Agentic Systems. Darüber hinaus hat die SYZYGY AG
ihre Vertriebsbemühungen zur Gewinnung von Neukunden intensiviert, was trotz
rückläufiger Umsätze zu einem Anstieg der Vertriebs- und Marketingkosten
geführt hat.

Mit der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate hat das
Management der SYZYGY AG die vorherigen Prognosen erneut nach unten
angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet das Unternehmen nun
mit einem Umsatzrückgang von rund 17 % (bisher: 14 %) und erwartet dabei
eine EBIT-Marge von rund 0 % (bisher: 3 %). Damit wird für das
Schlussquartal eine weiterhin rückläufige Umsatzentwicklung unterstellt, die
jedoch von einer Stabilisierung des operativen Ergebnisses begleitet wird.
Dieses war im dritten Quartal in den negativen Bereich gefallen.

Auf Gesamtjahresbasis 2025 dürften die deutschen Gesellschaften maßgeblich
für die rückläufige Umsatzentwicklung des Konzerns verantwortlich sein.
Neben dem Wegfall des Lufthansa-Etats macht sich die anhaltende
Investitionszurückhaltung im Beratungssegment sowie im Performance-Marketing
bemerkbar. Zwar läuft das Kerngeschäft in Deutschland nach Plan, doch das
Neukundengeschäft bleibt trotz laufender Anfragen weiterhin verhalten. Beim
aktuellen Umsatzniveau, welches von der Gesellschaft als bodenbildend
betrachtet wird, liegt zunächst der Fokus auf der Optimierung der Kosten.
Dies ist im Rahmen der laufenden Restrukturierung im Beratungsbereich sowie
in geringerem Umfang im Performance Marketing bereits geschehen. Für das
kommende Geschäftsjahr gehen wir von einer seitwärtsgerichteten Entwicklung
aus. Ab dem Geschäftsjahr 2026 sollte sich die Investitionszurückhaltung der
deutschen Kunden auflösen, wobei wir ein Wachstum in Höhe von rund 6 %
unterstellen.

Die im Ausland tätigen Gesellschaften sollten sich etwas robuster zeigen,
wenngleich hier ein deutlich niedrigeres Umsatzvolumen vorliegt und der
Einfluss auf die Syzygy-Gruppe somit nur unterproportional ist. Die
polnische Ars Thanea weist unseres Erachtens die stabilste Aufwärtstendenz
auf. Dies hat bereits im dritten Quartal zu einer sichtbaren
Umsatzsteigerung geführt. Das Segment UK sieht sich einem herausfordernden
wirtschaftlichen Umfeld ausgesetzt und dürfte unseren Schätzungen zufolge in
der Periode 2025-2027 nur ein leichtes Umsatzwachstum vorweisen.

Insgesamt prognostizieren wir für das laufende Geschäftsjahr 2025
Umsatzerlöse in Höhe von 57,63 Mio. EUR (bisher: 59,71 Mio. EUR) und für das
kommende Geschäftsjahr 2026 einen leichten Anstieg auf 58,20 Mio. EUR (bisher:
62,69 Mio. EUR). Ab dem Geschäftsjahr 2027 sollte ein sichtbares
Umsatzwachstum einsetzen. Hier rechnen wir mit Umsätzen in Höhe von 61,69
Mio. EUR (bisher: 65,83 Mio. EUR). Nachdem die Gesellschaft im Jahr 2025
voraussichtlich im Break-Even-Bereich liegen wird, sollte sie im kommenden
Geschäftsjahr von den eingeleiteten Kosteneinsparmaßnahmen profitieren und
eine EBIT-Verbesserung auf 1,76 Mio. EUR (bisher: 4,42 Mio. EUR) erreichen.
Weitere Rentabilitätsverbesserungen sollten erst wieder im Rahmen von
Skaleneffekten erreicht werden.

Die Anpassung der konkreten Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027
bildet eine niedrigere Basis für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells.
Dies führt zu einer Reduktion des ermittelten Kursziels auf 4,15 EUR (bisher:
4,75 EUR). Wir vergeben dabei weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=910355df4c5323f236525fd7c8c584e5

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
Fertigstellung: 07.11.2025 (10:44 Uhr)
Erste Weitergabe: 07.11.2025 (11:30 Uhr)

2226010 07.11.2025 CET/CEST

