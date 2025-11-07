Polizei: Mehr als 50 Verletzte bei Explosion an Moschee in Jakarta

Jakarta (Reuters) - Bei einer Explosion auf einem Schulgelände in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind Polizeiangaben zufolge mehr als 50 Menschen verletzt worden.

Darunter seien auch einige Schwerverletzte, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. 55 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Zu den Verletzungen gehörten unter anderem Brandwunden aufgrund der Explosion. Betroffen war eine Moschee auf einem Schulgelände in dem Stadtteil Kelapa Gading während des Freitagsgebets. Den Behörden zufolge könnte es sich um einem Angriff gehandelt haben. Eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Ein 17-Jähriger sei als mutmaßlicher Täter ausgemacht worden. Er sei Schüler an der Schule, auf deren Gelände sich der Vorfall ereignete.

(Reuters-Büro Jakarta, geschrieben von Christian Götz, Kerstin Dörr, redigiert von Christian Rüttger)