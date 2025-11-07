W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Weltklimakonferenz

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Weltklimakonferenz:

"Wegen des breiten Stimmungsumschwungs ist auch der individuelle Klimaschutz Schnee von gestern. Flugscham, bloß kein Fleisch und Lastenrad statt Auto sind selbst bei Großstädtern schal gewordene Ausweise des moralisch besseren Lebens. Kein Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit und ein Krieg vor der Haustür erscheinen drängender als die Verringerung der Treibhausgase. Es gehört zur Natur des Menschen, dass er ungern auf sein gutes Leben (sichere Jobs, Fernreisen, Konsum) zum Wohle der nachfolgenden Generationen verzichtet."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Industriemetalle
Starker Preisanstieg bei seltenen Erden im dritten Quartalgestern, 06:26 Uhr · dpa-AFX
Starker Preisanstieg bei seltenen Erden im dritten Quartal
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden