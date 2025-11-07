W​e​r​b​u​n​g ausblenden

SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge an Siemens

dpa-AFX · Uhr
BERN (dpa-AFX) - Die Bahn-Tochter des Technologiekonzerns Siemens hat in der Schweiz einen Milliardenauftrag an Land gezogen. Der deutsche Konzern wird 116 neue Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz liefern, teilte die schweizerische SBB in Bern mit. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Milliarden Franken. Die Züge sollen in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden./AWP/nas

Siemens

