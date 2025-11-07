Xencelabs stellt ultramobiles 4K-OLED Pen Display 16 Lite vor



VANCOUVER, KANADA - Media OutReach Newswire - 7. November 2025 - Xencelabs hat heute das Pen Display 16 Lite vorgestellt, ein neues, ultramobiles 4K-OLED-Stift-Display für Kreativprofis, die viel unterwegs arbeiten. Zum Preis von 899 € vereint es Studio-Performance mit außergewöhnlicher Portabilität.



Die Produkteinführung wird von einer besonderen Zusammenarbeit begleitet, die Artworks aus dem kommenden animierten Kurzfilm „Ted's World" (2026) präsentiert. In diesem Projekt, das Xencelabs, Pixars RenderMan-Team, DAMN! Visdev und Dell zusammenführt, wurde die 2D-Figur Ted Paul als 3D-Animation zum Leben erweckt.



„Da Ted Paul in Jaspers unverwechselbarem Stil entstanden ist, hatte die Wahrung der gestalterischen Integrität für uns oberste Priorität", sagte Fabio Sciedlarczyk. Nicolas De Aquino von DAMN! Visdev ergänzte, die Stift-Displays hätten präzise Pinselstriche ermöglicht – ganz im Sinne der Originalvorlage. Dylan Sisson vom Pixar RenderMan-Team betonte, die Zusammenarbeit verkörpere „Kunst, die Technologie herausfordert – und Technologie, die Kunst inspiriert."



Video：https://youtu.be/srZ0t--6Bd4



Wesentliche Merkmale des Pen Display 16 Lite:



4K-OLED-Display (3840 × 2160) mit 1,07 Milliarden Farben, Kontrastverhältnis 100.000:1 und Unterstützung weiter Farbräume (Adobe RGB, Rec. 709, sRGB).

Natürliches Zeichengefühl dank entspiegelter Oberfläche und fein abgestimmter Druckkurve; zwei Stifte (v2) im Lieferumfang.

Ultramobil: nur 1,2 kg (2,67 lbs) Gewicht und 12 mm Bauhöhe.

Ein-Kabel-USB-C-Anschluss für maximale Portabilität.

Das Pen Display 16 Lite ist ab sofort in den offiziellen Xencelabs Stores erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter

www.xencelabs.com

