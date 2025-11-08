EQS-News: UMT - United Mobility Technology AG bestätigt Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025
UMT - United Mobility Technology AG bestätigt Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025
Augsburg, 08. November 2025
Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München statt.
Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaft begrüßen zu dürfen:
- UMT - United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A40ZVU2) Präsentation am 13. November von 14:10 – 14:45 Uhr
Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:
👉
https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail:
SAVE THE DATE 2026
41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
