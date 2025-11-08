Wochenrückblick – Turbulente Woche

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der US-Regierungs-Shutdown dauert weiter an. In New York wurde Zohran Mamdani zum neuen Bürgermeister gewählt. Für die deutsche Industrie gab es positive Nachrichten: Die Produktion stieg im September um 1,43 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch für deutsche Autohersteller gibt es Grund zur Erleichterung, da sich die Lage um die Exportrestriktionen für Nexperia-Chips entspannt. Weitere Neuigkeiten kamen von Palantir, Hochtief und Tesla.





Negative Woche für den DAX® und die großen US-Indizes



Schwache Woche für den DAX® und die US-Börsen: Der DAX® lag am Freitagmorgen rund 1 Prozent unter dem Vorwochenschluss. Auch in den USA verzeichneten die Indizes am Donnerstagabend Verluste gegenüber dem Vorwochenschlusskurs: Der S&P 500® fiel um etwa 1,75 Prozent, der Nas-daq-100 Index® sogar um fast 3 Prozent und der Dow Jones® schloss rund 1 Prozent niedriger als in der Vorwoche.







