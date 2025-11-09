Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindet
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Marco Warm
In eigener Sache: Die World of Trading Messe in Frankfurt ist beendet und ich blicke auf eine interessante, erfolgreiche und sehr gut besuchte Messe zurück. Ich entschuldige mich, falls die heutige Wochenausgabe dich heute später erreicht als üblich. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bedanken: Vielen Dank für die zahlreichen positiven Kommentare zu meinen Beiträgen und Produkten!
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 06.11.2025App Lovin glänzt mit KI-Wachstum – und was bei Zalando passiert06. Nov. · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit nahtgestern, 14:00 Uhr · Acatis