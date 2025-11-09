EQS-News: CCTV+: 13. Globales Videomedienforum in Xi'an mit dem Aufruf, die Stimme des globalen Südens zu stärken

EQS-News: CCTV+ / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

XI'AN, China, 9. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungssitzung des „Global South Media Partners Mechanism" und das 13. Globale Videomedienforum (VMF) wurden am Donnerstag in Xi'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi eröffnet und brachten Regierungsbeamte sowie führende internationale Medienvertreter zusammen, um die Rolle der Medien in der Weltordnungspolitik zu erforschen sowie einen Aufruf zur Zusammenarbeit zu veröffentlichen, um die Stimmen des globalen Südens zu verstärken.

Unter dem Motto „Building Consensus for Shared Benefits: Media's Role in Global Governance" (Konsensbildung für gemeinsamen Nutzen: Die Rolle der Medien in der Weltordnungspolitik) hat das Forum mehr als 300 Gäste versammelt, darunter die Leiter internationaler Organisationen, Medieninstitutionen aus 40 Ländern und Regionen sowie Vertreter von Botschaften in China.

Die zweitägige Veranstaltung wird gemeinsam von der CCTV Video News Agency (CCTV+), der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Xi'an und dem Büro der China Media Group (CMG) in Shaanxi gesponsert, mit Unterstützung des China Global Television Network (CGTN).

Das Forum war der offizielle Startschuss für den „Global South Media Partners Mechanism", eine neue Plattform, die von der CMG initiiert wurde und darauf abzielt, die Zusammenarbeit zwischen den Medien des Globalen Südens zu vertiefen, die praktische Zusammenarbeit, den Austausch von Inhalten, die Berufsausbildung und gemeinsame Produktionen zu fördern sowie den Dialog und die Forschung zwischen den teilnehmenden Medienpartnern zu unterstützen.

Es wurde unter den Leitprinzipien der Förderung gleichberechtigter Konsultation, gemeinsamer Entwicklung und der Stärkung der Diskurskraft des globalen Südens ins Leben gerufen und hat bereits 528 Medienorganisationen aus 114 Ländern und Regionen zur Teilnahme bewegt.

Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari, der Präsident von Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, und der Präsident von Uruguay, Yamandu Orsi, übermittelten jeweils ein Glückwunschschreiben, in dem sie ihre besten Wünsche für den vollen Erfolg des Forums aussprachen und den Start des neuen Kooperationsmechanismus lobten.

In einer Grundsatzrede erklärte Zhao Yide, Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) von Shaanxi und Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Shaanxi, dass die Provinz Shaanxi als Gastgeber des Forums die Zusammenarbeit und den Austausch mit Medienorganisationen aus verschiedenen Ländern weiter verstärken möchte, um größere Fortschritte in der Medienbranche zu erzielen und ein tieferes gegenseitiges Lernen zwischen den Zivilisationen zu fördern.

Shen Haixiong, stellvertretender Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPCh und Präsident der China Media Group, erklärte in seiner Rede, dass die vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping vorgeschlagene Global-Governance-Initiative direkt auf die dringendsten Bedürfnisse der Länder des globalen Südens eingeht, da die Welt in eine neue Phase der Turbulenzen und des Wandels eingetreten ist.

Er sagte, dass CMG die Einrichtung des „Global South Media Partnership Mechanism" initiiert habe, um mit internationalen Medienpartnern zusammenzuarbeiten und die Verantwortung der Medien in der Global Governance zu erforschen. Er betonte, wie wichtig es sei, die journalistische Professionalität aufrechtzuerhalten, den technologischen Wandel zu begrüßen, Brücken für den Dialog zu bauen und sich auf die Entwicklungszusammenarbeit zu konzentrieren.

Die CMG ist bereit, Hand in Hand mit ihren Medienpartnern im Globalen Süden zusammenzuarbeiten, um die Gelegenheit zu ergreifen, gemeinsam voranzukommen und ihre gemeinsame Weisheit sowie Stärke einzubringen, um eine gerechtere, integrativere und bessere Weltordnung zu schaffen, sagte Shen.

Der symbolische Moment des Starts des Global South Media Partners Mechanism wurde von chinesischen Beamten und Medienführern gemeinsam mit anderen internationalen Gästen wie Ahmed Nadeem, Generalsekretär der Asia-Pacific Broadcasting Union, Abelrahim Suleiman, Generaldirektor der Arab States Broadcasting Union, Juan Carlos Isaza, Exekutivdirektor der Latin American Information Alliance, und Anthony Greene, Präsident der Caribbean Broadcasting Union, begangen, um den Mechanismus offiziell einzuweihen.

Auf dem Forum tauschten die Gäste ihre Ansichten zu Themen wie der Rolle und Verantwortung der Medien in der Global Governance, der Schaffung einer gerechteren globalen Kommunikationsordnung sowie der Förderung des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen aus.

Omar Razzaz, ehemaliger Premierminister von Jordanien, erklärte, dass Jordanien als Mitglied des Globalen Südens fest daran glaubt, dass Einigkeit und Zusammenarbeit der einzige Weg sind, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und Chancen zu nutzen. Er wies darauf hin, dass der Global South Media Partnership Mechanism Medienorganisationen aus verschiedenen Ländern ermöglicht, regionale und kulturelle Unterschiede zu überwinden sowie gemeinsam die internationale Diskurskraft des Globalen Südens zu stärken.

Patrick Muyaya, Minister für Information und Medien und Regierungssprecher der Demokratischen Republik Kongo, erklärte, dass die Medien des Globalen Südens nicht mehr nur Beobachter globaler Erzählungen sein sollten, sondern die Hauptakteure ihrer eigenen Geschichten werden sollten. Er ist außerdem der Ansicht, dass der neue Global South Media Partners Mechanism nicht nur eine proaktive Antwort auf die Erfordernisse der heutigen Zeit ist, sondern auch eine wichtige Plattform für die Verbesserung der Kapazitäten der Medien, die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Produktion von Inhalten und die Förderung von Innovationen.

Nguyen Thanh Lam, Präsident des vietnamesischen Fernsehens, sagte, der Mechanismus werde den Medien des Globalen Südens dabei helfen, das gegenseitige Lernen und den Erfahrungsaustausch zu vertiefen sowie die gemeinsame Erstellung von Inhalten zu fördern, während gleichzeitig die Stimmen der Einheit, der Verantwortung und der Innovation beim globalen Publikum Gehör finden.

Mederbek Shermetaliev, Direktor der kirgisischen Nationalen Kabar Nachrichtenagentur, erklärte, dass die Stärkung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Medien des Globalen Südens zur Förderung einer gerechteren und vernünftigeren internationalen Kommunikationsordnung beiträgt. Er sagte, dass der neue Mechanismus der Medienpartner des Globalen Südens sicherstellen soll, dass die Stimmen aller Länder in vollem Umfang gehört werden und eine ausgewogenere Entwicklung der globalen Medienlandschaft gefördert wird.

Agnes Nguna, geschäftsführende Direktorin der Kenya Broadcasting Corporation, erklärte, dass die afrikanischen Länder darauf bedacht sind, ihre eigene Stimme zu nutzen, um ihre eigene Geschichte zu erzählen und der Welt ein wahres und umfassendes Bild ihrer Nationen zu vermitteln. Sie sei zuversichtlich, dass der Global South Media Partners Mechanism den Medien auf dem ganzen Kontinent wertvolle Möglichkeiten biete und Afrika ermögliche, „nicht länger in den Ecken zu flüstern oder um einen Platz am Feuer eines anderen zu betteln".

Jorge Luis Palenque, Geschäftsführer und Generaldirektor des bolivianischen Volksradios und -fernsehens, sagte, das Forum habe alle Beteiligten dazu veranlasst, die Rolle zu überdenken, die Medien des globalen Südens beim gemeinsamen Aufbau eines ausgewogeneren Systems der Medienverwaltung spielen sollten.

Führende Vertreter mehrerer internationaler Medienorganisationen, globaler Mainstream-Medien und diplomatischer Vertretungen in China schickten ebenfalls Videobotschaften, die auf der Veranstaltung gezeigt wurden. Darin bekundeten sie ihre Bereitschaft, eng mit Medienkollegen aus dem Globalen Süden zusammenzuarbeiten, den Dialog zur Beseitigung von Vorurteilen zu nutzen und sich gemeinsam um einen Konsens zu bemühen, um so ein ausgewogeneres, integratives und nachhaltiges Medienökosystem zu fördern.

Auf dem Forum wurde auch eine Reihe wichtiger Ergebnisse der Medienzusammenarbeit angekündigt oder vorgestellt.

Die CMG hat in Zusammenarbeit mit Medienkonzernen sowie Universitäten das Global South Media Training Center in Sanya City auf der südchinesischen Inselprovinz Hainan eingerichtet, um den Austausch von Medientalenten zwischen den Ländern des Globalen Südens zu fördern, Berufsethik zu kultivieren und technologische Innovationen zu erforschen.

CGTN hat am Donnerstag auch offiziell drei spezialisierte Kanäle auf werbefinanzierten Streaming-Fernsehplattformen (FAST) gestartet, die Zuschauern weltweit eine Vielzahl von Programmen anbieten. Die neu gestarteten Kanäle – CGTN Global Biz, China Travel und Discovering China – werden rund um die Uhr auf 15 großen internationalen FAST-Plattformen ausgestrahlt und erreichen weltweit fast 200 Millionen Zuschauer.

Auf der Veranstaltung wurden zudem die Ergebnisse einer globalen Meinungsumfrage mit dem Titel „Global South's View of the World" veröffentlicht. Nach einer umfassenden Umfrage unter mehr als 9000 Befragten zeigte sich, dass die Länder des Globalen Südens sich am meisten um die Themen Armut, Ernährungssicherheit und Sicherheit kümmern, wobei über 70 Prozent der Befragten auf Reformen des globalen Regierungssystems hoffen.

Außerdem wurde das koproduzierte Programm „Voices of the Global South" (Stimmen des globalen Südens) ebenfalls vorgestellt und beleuchtet die Reflexionen und Perspektiven der Länder des Globalen Südens zur Stärkung der globalen Governance.

Das Forum betrachtete auch die Einführung des Gemeinschaftsprojekts „Global South Stories", das bereits talentierte Schöpfer aus 73 Ländern und Regionen weltweit angezogen hat, um ihre einzigartigen Perspektiven zu teilen. CGTN hat sich zudem mit Medien auf der ganzen Welt zusammengetan, um in Koproduktion ein spezielles Programm mit dem Titel „Global South Voices" zu produzieren, das darauf abzielt, Diskursbarrieren zu überwinden und sicherzustellen, dass die Stimmen des Globalen Südens auf der ganzen Welt gehört werden.

Um die gemeinsame Nutzung von Inhalten sowie die gemeinsame technologische Innovation mit seinen Medienpartnern im globalen Süden zu fördern, hat CCTV+ unabhängig die Plattform „Global South Media Nexus" entwickelt, die darauf abzielt, die Medienpartner im Globalen Süden durch den Einsatz von High-Tech-Mitteln zu befähigen, ihre operative Effizienz zu verbessern.

Die Gastgeberstadt des Forums, Xi'an, stellte außerdem die digitale KI-Person „A-Yong" vor, die durch den Einsatz intelligenter digitaler Technologien für die Stadt werben und mit einem globalen Publikum in mehreren Sprachen interagieren kann, um der Welt den einzigartigen Charme sowie das tiefe Erbe der antiken Stadt vorzustellen.

Das 2011 von CCTV+ gegründete VMF konzentriert sich auf die Verbreitung von Videoinhalten sowie technologischen Innovationen und dient als wichtige jährliche Austauschplattform für globale Mediennutzer und -partner. Die Veranstaltung hat sich inzwischen zu einem erstklassigen globalen Forum entwickelt, an dem Medienorganisationen und Fachleute aus aller Welt teilnehmen.

