W​e​r​b​u​n​g ausblenden
SDax-Aktie

Hypoport-Aktienkurs steigt nach Quartalszahlen zweistellig

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Aktien von Hypoport haben sich am Montag nach finalen Geschäftszahlen um bis zu zwölf Prozent erholt. Für die Anleger ist dies nach dem Zweijahrestief am Freitag jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilsscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel an Wert verloren.

Warburg-Experte Simon Stippig konnte nun zumindest attestieren, dass sich die Markterholung im dritten Quartal fortgesetzt hat. Er wies zudem auf die positiven Signale des Unternehmenschefs Ronald Slabke hin, der für das kommende Jahr eine "Rekordjagd auch im Ertrag" ankündigte./ag/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hypoport

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich weiter leicht erholen06. Nov. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich weiter leicht erholen
Aktien New York Ausblick
Korrektur bahnt sich vor allem bei Nasdaq-Werten an04. Nov. · dpa-AFX
Korrektur bahnt sich vor allem bei Nasdaq-Werten an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden