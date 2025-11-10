W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Nvidia prägen Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung vor Zahlen

dpa-AFX · Uhr
KI
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben am Montag eine Erholungsrally im US-Technologiesektor geprägt. Mit einem Kurssprung, der zuletzt fünf Prozent groß war, führten die Titel des KI-Chipriesen die Gruppe der sieben bedeutendsten Tech-Werte an. Die Papiere von Alphabet , Amazon , Apple , Microsoft , Meta und Tesla legten um 1,0 bis 3,4 Prozent zu.

Seit Ende Oktober waren die Nvidia-Aktien um mehr als 15 Prozent von ihrem Rekord zurückgefallen, weil Anleger nach dem Hype um KI die Bewertung von Tech-Werten hinterfragten. Ermutigende Signale gab es nun im Hinblick auf eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte. Außerdem verwiesen die Experten von Index-Radar auf Aussagen des Nvidia-Chef Jensen Huang als Indiz dafür, dass die Nachfrage nach KI-Chips weiter groß sei. Demnach soll Huang beim Auftragsfertiger TSMC um höhere Produktionskapazitäten gebeten haben.

Zu Nvidia gab die US-Bank Citigroup am Montag die Empfehlung ab, den zuletzt abgesackten Kurs vor den am 19. November erwarteten Quartalszahlen zum Kauf zu nutzen. Analyst Atif Malik geht davon aus, dass Nvidia die Erwartungen übertrifft und die Ziele einmal mehr höher stecken wird. Er empfiehlt die Aktien längerfristig zum Kauf, sieht in ihnen aber auch eine spezielle, kurzfristige Handelsidee.

Auch wenn Bedenken im Zusammenhang mit dem KI-Investitionsboom bestünden, geht Malik grundsätzlich davon aus, dass das Angebot an KI-Chips aufgrund von Beschränkungen im kommenden Jahr noch unter der Nachfrage liegen und voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2027 aufholen werde. Der entscheidende Engpass sei daher das Angebot und nicht die Nachfrage./tih/bek/he

Nvidia
Amazon
Tesla
Meta
Microsoft
Alphabet A
Apple
TSMC Taiwan Semiconductor

