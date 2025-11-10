W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Fresenius SE auf 56 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

