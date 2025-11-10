W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Sonntag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / ET

