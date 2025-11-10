EQS-AFR: SIMONA Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SIMONA Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SIMONA Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.11.2025 / 16:18 CET/CEST

Hiermit gibt die SIMONA Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/

