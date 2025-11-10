W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.11.2025 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland
Internet:www.thyssenkrupp.com

Further information can be found on our website under Investor Relations

Thyssenkrupp

