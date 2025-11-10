EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.11.2025

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: thyssenkrupp AG thyssenkrupp Allee 1 45143 Essen Deutschland Internet: www.thyssenkrupp.com

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations

