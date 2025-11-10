W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.11.2025 / 16:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis zum 7. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.105.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
3. November 2025135.00046,11296.225.240,36XETA
4. November 202512.00042,1359505.630,51AQEU
4. November 202569.00042,13312.907.186,46CEUX
4. November 20259.00042,1287379.158,63TQEX
4. November 2025130.00042,62825.541.667,42XETA
5. November 202510.00041,6334416.334,03AQEU
5. November 202581.00041,60953.370.370,88CEUX
5. November 202510.00041,6120416.120,30TQEX
5. November 2025149.00041,59976.198.355,03XETA
6. November 20256.00042,3751254.250,71AQEU
6. November 202585.00042,37143.601.571,67CEUX
6. November 20255.00042,3863211.931,39TQEX
6. November 2025154.00042,36886.524.787,76XETA
7. November 202515.00041,6781625.171,41AQEU
7. November 202575.00041,67653.125.736,55CEUX
7. November 202510.00041,6743416.742,52TQEX
7. November 2025150.00041,68446.252.665,74XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 5.457.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
