EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.11.2025 / 09:28 CET/CEST

Im Zeitraum vom 03.November 2025 bis einschließlich 07.November 2025, wurden insgesamt 46.492 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 03.11.2025 − − − − 04.11.2025 − − − − 05.11.2025 − − − − 06.11.2025 1.111 197,0000 218.867,00 XETR 07.11.2025 45.381 195,5999 8.876.519,06 XETR Gesamt 46.492 195,6334 9.095.386,06

Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

