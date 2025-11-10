EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 26. Zwischenmeldung

10.11.2025 / 14:02 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 26. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 wurden insgesamt Stück 242.350 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 77.302 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 03.11.2025 XETR 60.000 70,5295 4.231.770,50 CEUX 30.000 70,5576 2.116.726,98 TQEX 3.000 70,5959 211.787,78 AQEU 6.884 70,3533 484.312,12 04.11.2025 XETR 52.000 70,3139 3.656.322,56 CEUX 37.000 70,3286 2.602.159,18 TQEX 6.966 70,3637 490.153,52 AQEU 9.000 70,4153 633.737,80 05.11.2025 XETR 30.000 70,7793 2.123.378,90 06.11.2025 XETR 5.000 71,7145 358.572,68 07.11.2025 XETR 2.500 71,8768 179.691,92 Gesamt 242.350 70,5121 17.088.613,94

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 03.11.2025 XETR 16.119 64,9139 1.046.346,70 CEUX 9.000 64,9628 584.665,10 TQEX 924 64,9767 60.038,45 AQEU 2.000 64,9270 129.854,00 04.11.2025 XETR 15.016 64,9914 975.910,60 CEUX 9.812 65,0418 638.190,50 TQEX 850 64,9170 55.179,45 AQEU 1.583 65,1324 103.104,60 05.11.2025 XETR 12.000 65,3359 784.030,90 CEUX 6.000 65,2813 391.687,90 TQEX 998 65,2515 65.120,95 AQEU 1.000 65,2658 65.265,75 06.11.2025 XETR 1.000 66,2480 66.247,95 07.11.2025 XETR 1.000 66,4744 66.474,35 Gesamt 77.302 65,0969 5.032.117,20

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.561.807 Vorzugsaktien und Stück 2.276.991 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 10. November 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

