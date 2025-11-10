W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 03. November 2025 bis zum 07. November 2025
10.11.2025 / 10:22 CET/CEST
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 8

Neubiberg, 10. November 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 8 vom 03. November bis 07. November 2025 / 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 03. November 2025 bis einschließlich 07. November 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 82.832 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
03. November 202510.70034,5592Xetra
04. November 202524.00034,0971Xetra
05. November 202510.90033,8613Xetra
06. November 202513.23234,2975Xetra
07. November 202524.00033,1595Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 07. November 2025 698.132 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Infineon

