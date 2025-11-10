EQS-DD: Meta Wolf AG: Dr. Matthias Rumpelhardt, Übertragung von 20.000 Aktien auf eine von der meldepflichtigen Person zu 100% beherrschte Gesellschaft (Dacapo 2 GmbH)

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2025 / 10:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Matthias
|Nachname(n):
|Rumpelhardt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Berichtigung des Datums des Geschäfts und Ergänzung der Anzahl der übertragenen Aktien
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Meta Wolf AG
b) LEI
|391200XVGFRTWOC6XX47
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A254203
b) Art des Geschäfts
|Übertragung von 20.000 Aktien auf eine von der meldepflichtigen Person zu 100% beherrschte Gesellschaft (Dacapo 2 GmbH)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstraße 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Internet:
|https://metawolf.com
