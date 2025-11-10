W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Meta Wolf AG: Dr. Matthias Rumpelhardt, Übertragung von 20.000 Aktien auf eine von der meldepflichtigen Person zu 100% beherrschte Gesellschaft (Dacapo 2 GmbH)

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2025 / 10:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Matthias
Nachname(n):Rumpelhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Berichtigung des Datums des Geschäfts und Ergänzung der Anzahl der übertragenen Aktien

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Meta Wolf AG

b) LEI

391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A254203

b) Art des Geschäfts

Übertragung von 20.000 Aktien auf eine von der meldepflichtigen Person zu 100% beherrschte Gesellschaft (Dacapo 2 GmbH)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet:https://metawolf.com
