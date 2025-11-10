EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Verkauf von 593.825 Aktien, die zunächst im Rahmen einer Wertpapierleihe mit Erwerbsoption des Entleihers zur Verfügung ...
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2025 / 17:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Prof.
|Vorname:
|Hans Georg
|Nachname(n):
|Näder
|Position:
|Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ottobock SE & Co. KGaA
b) LEI
|529900LR96WLQ75KCE70
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000BCK2223
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 593.825 Aktien, die zunächst im Rahmen einer Wertpapierleihe mit Erwerbsoption des Entleihers zur Verfügung gestellt wurden (Greenshoe-Option im Zusammenhang mit dem Börsengang der Ottobock SE & Co. KGaA)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|66,00 EUR
|39.192.450,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|66,00 EUR
|39.192.450,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101702 10.11.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 10.11.2025Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Problemeheute, 12:57 Uhr · onvista
AKTIEN IM FOKUS: Kaufempfehlungen prägen Dax-Spitze mit Siemens Energy und Cobaheute, 09:40 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis