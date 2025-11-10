W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Verkauf von 593.825 Aktien, die zunächst im Rahmen einer Wertpapierleihe mit Erwerbsoption des Entleihers zur Verfügung ...

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2025 / 17:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof.
Vorname: Hans Georg
Nachname(n): Näder
Position: Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI
529900LR96WLQ75KCE70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 593.825 Aktien, die zunächst im Rahmen einer Wertpapierleihe mit Erwerbsoption des Entleihers zur Verfügung gestellt wurden (Greenshoe-Option im Zusammenhang mit dem Börsengang der Ottobock SE & Co. KGaA)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
66,00 EUR 39.192.450,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
66,00 EUR 39.192.450,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Außerhalb eines Handelsplatzes
EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet: https://corporate.ottobock.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101702  10.11.2025 CET/CEST

Ottobock

