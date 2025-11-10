EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Bernhard Montag, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf von 33.068 Siemens Healthineers Aktien auch zur teilweisen Begleichung der Steuer- und Abgabenlast im ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2025 / 20:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Bernhard
|Nachname(n):
|Montag
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Healthineers AG
b) LEI
|529900QBVWXMWANH7H45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SHL1006
b) Art des Geschäfts
|Programmbasierter Auftrag zum Verkauf von 33.068 Siemens Healthineers Aktien auch zur teilweisen Begleichung der Steuer- und Abgabenlast im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm zum Durchschnittspreis für alle Siemens Healthineers Aktien, die für die Berechtigten unter dem Siemens Healthineers Aktienprogramm am 2025-11-12, +01:00 verkauft werden.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|10.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101706 10.11.2025 CET/CEST
