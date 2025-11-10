EQS-News: ECW kündigt Zuschuss in Höhe von 2 Mio. US-Dollar für flutbetroffene Kinder in Pakistan an

EQS-News: Education Cannot Wait / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

ECW kündigt Zuschuss in Höhe von 2 Mio. US-Dollar für flutbetroffene Kinder in Pakistan an



10.11.2025 / 20:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erster Nothilfezuschuss erreicht 34 483 Schulkinder über ein lokales Konsortium unter Leitung des „Rural Support Programmes Network"

NEW YORK, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) kündigte heute einen ersten Nothilfezuschuss in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an, um den dringenden Bildungsbedarf der von den verheerenden Monsunfluten in Pakistan betroffenen Kinder zu decken.

Der zwölfmonatige Zuschuss wird vom „Rural Support Programmes Network (RSPN)" in Partnerschaft mit einem Konsortium lokaler und nationaler Organisationen gewährt. Dazu gehören das „National Rural Support Programme (NRSP)", das „Sarhad Rural Support Programme (SRSP)", „Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA)" und die „PAGE Foundation".

„RSPN ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Education Cannot Wait und der pakistanischen Regierung fortzusetzen, um sicherzustellen, dass jedes Kind, insbesondere Mädchen, Binnenvertriebene (IDPs) sowie Kinder mit Einschränkungen, die von den jüngsten Überschwemmungen in Sialkot, Narowal, Jhang und Swat betroffen sind, Zugang zu sicheren, integrativen Lernmöglichkeiten von hoher Qualität haben", sagte Bashir Anjum, Betriebsleiter bei RSPN. „Mit dieser Zusammenarbeit wollen wir den Gemeinden in diesen Bezirken helfen, widerstandsfähige Bildungssysteme aufzubauen, neue Hoffnung zu fördern und die Kinder dabei zu unterstützen, wieder in einem sicheren und förderlichen Umfeld zu lernen. Gemeinsam verwandeln wir Träume in Chancen und machen Bildung zu einer dauerhaften Hoffnung für die Schwächsten."

Die vor Ort geleistete Hilfe wird 34 000 Mädchen und Jungen in den flutbetroffenen Provinzen Pakistans lebensrettende Bildungshilfe bieten.

Bildungsanalysen zeigen, dass mehr als 367 000 Kinder im schulpflichtigen Alter in den flutbetroffenen Bezirken keinen Zugang zu Bildung haben und mehr als 1800 Schulen beschädigt wurden.

Im Rahmen der ECW-Investition werden beschädigte Schulen instand gesetzt, provisorische Lernräume eingerichtet, integrative und gendersensible Lernmaterialien bereitgestellt, Wasser- sowie Sanitäranlagen wiederhergestellt und Schutzmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen sind auf den „Pakistan Humanitarian Response Plan" abgestimmt und ergänzen ECWs laufendes „Anticipatory-Action"-Pilotprojekt (vorausschauende humanitäre Hilfe), in dessen Rahmen bereits vor den Überschwemmungen Materialien vorpositioniert wurden.

Hinweis an Redaktionen

Informationen zu Education Cannot Wait:

Education Cannot Wait (ECW) ist der weltweite Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen der Vereinten Nationen. Wir unterstützen Bildungsangebote von hoher Qualität für Geflüchtete, Binnenvertriebene sowie andere von Krisen betroffene Mädchen und Jungen, damit niemand zurückgelassen wird. ECW arbeitet im Rahmen des multilateralen Systems daran, sowohl die Reaktionsgeschwindigkeit in Krisen zu erhöhen als auch Soforthilfe und längerfristige Maßnahmen durch mehrjährige gemeinsame Programme miteinander zu verbinden. ECW arbeitet in enger Partnerschaft mit Regierungen, öffentlichen und privaten Spendern, UN-Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie anderen Akteuren der humanitären Hilfe und Entwicklungshilfe, um die Effizienz zu steigern und isolierte Maßnahmen zu beenden. ECW appelliert dringend an öffentliche und private Spender, ihre Unterstützung auszuweiten, um noch mehr gefährdete Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Auf X/Twitter folgen Sie bitte:@EduCannotWait@KentPage

Weitere Informationen finden Sie auf:www.educationcannotwait.org

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2816226/Education_Cannot_Wait.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecw-kundigt-zuschuss-in-hohe-von-2-mio-us-dollar-fur-flutbetroffene-kinder-in-pakistan-an-302610578.html

10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2227310 10.11.2025 CET/CEST