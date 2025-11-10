EQS-News: Fox ESS startet neues Partnerprogramm, um die Zusammenarbeit mit Installateuren weltweit zu stärken

EQS-News: Fox ESS / Schlagwort(e): Produkteinführung

Fox ESS startet neues Partnerprogramm, um die Zusammenarbeit mit Installateuren weltweit zu stärken



10.11.2025

WIESBADEN, Germany, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Fox ESS, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien, startet ein neues Partnerprogramm für Installateure, das die internationale Gemeinschaft der Fachbetriebe stärkt und ihr Engagement für saubere Energie würdigt. Das Programm lädt Installateure dazu ein, sich zu registrieren, von exklusiven Vorteilen zu profitieren und ihr Fachwissen gezielt auszubauen. Deutschland ist die erste Pilotregion des Programms. Anschließend wird es schrittweise auf weitere Märkte ausgeweitet – mit dem Ziel, ein globales Netzwerk qualifizierter Fox ESS-Partner aufzubauen.

Das neue Partnerprogramm ermöglicht den Teilnehmern, ihre Upload-Historie einzusehen, persönliche Daten zu verwalten und ihren aktuellen Status in fünf Stufen zu verfolgen. Jede Stufe bietet unterschiedliche Vorteile und Belohnungen, mit denen Installateure ihren Status innerhalb des Programms verbessern und Anerkennung für ihre Leistungen erhalten können.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Anerkennung: Installateure erhalten Zertifikate entsprechend ihrer erreichten Stufe – als sichtbare Wertschätzung ihrer Leistungen und ihres Engagements.

Kompetenzaufbau: Teilnehmer erhalten Zugang zu Online-Masterclasses und Lernressourcen, um ihre technischen Fähigkeiten und ihr Branchenwissen weiter auszubauen.

Vernetzung: Das Programm fördert den Austausch mit Branchenkollegen und unterstützt Zusammenarbeit und Wachstum innerhalb der Solarbranche.

Exklusive Vorteile: Höhere Stufen bieten besondere Erlebnisse und Prämien für engagierte Partner.

Fox ESS hat sich als globaler Marktführer im Bereich erneuerbare Energien etabliert – mit über 720.000 installierten PV-Wechselrichtern und mehr als 200.000 Energiespeichersystemen in den vergangenen drei Jahren. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen in Europa starkes Wachstum und zählt inzwischen zu den Top 3 Marken für Residential Energy Storage Systeme in der Region. Mit dem neuen Partnerprogramm möchte Fox ESS sein weltweites Netzwerk an Installateuren weiter stärken und sein Engagement für nachhaltige Energielösungen vertiefen.

Für die Registrierung besuchen Sie bitte: https://installer.fox-ess.com/de

Über Fox ESS

Fox ESS wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wenzhou, China. Das Unternehmen ist ein internationales Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Geräten zur Nutzung erneuerbarer Energien spezialisiert hat – mit starkem Fokus auf moderne Leistungselektronik. Mit dem Ziel, bis Ende 2025 in über 70 Ländern und Regionen vertreten zu sein und über 200 Partnerschaften weltweit zu pflegen, treibt Fox ESS Innovation und Wachstum im Bereich sauberer Energie auf allen Kontinenten voran. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden liefert Fox ESS weltweit hocheffiziente und innovative Energielösungen mit maximalem Mehrwert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818406/1.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fox-ess-startet-neues-partnerprogramm-um-die-zusammenarbeit-mit-installateuren-weltweit-zu-starken-302610002.html

