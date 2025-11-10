EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: Windreich GmbH - 23. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Windreich GmbH - 23. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



10.11.2025 / 08:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





One Square Advisory Services S.à.r.l.: Windreich GmbH - 23.

Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

Genf, 10. November 2025

- Der Insolvenzverwalter der Windreich GmbH i.I. hat der One Square Advisory Services S.á.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Unternehmensanleihen 2011/2016 (ISIN: DE000A1H3V38 / WKN: A1H3V3) sowie 2010/2015 (ISIN: DE000A1CRMP9 / WKN: A1CRMP) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Windreich GmbH i.I. zur Verfügung gestellt.

Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters beim gemeinsamen Vertreter gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweise senden Sie bitte per E-Mail an

windreich@onesquareadvisors.com

.

Bitte beachten Sie, dass der Bericht Informationen enthalten kann, deren Verwendung und/oder Offenlegung als Insiderinformation nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) oder aufgrund anderer anwendbarer Rechtsnormen reglementiert und/oder beschränkt sein kann. Die One Square Advisory Services S.à.r.l. wird nicht prüfen, ob der Bericht tatsächlich derlei Informationen enthält, oder (potenziell) solche Informationen unkenntlich machen.

Bitte kommen Sie bei Rückfragen gerne auf uns zu.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Team Windreich -

Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E:

windreich@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2226588 10.11.2025 CET/CEST