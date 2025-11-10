Gold - Diese Marken sind kurzfristig wichtig!

Seit Mitte Oktober befindet sich der Goldpreis im Korrekturmodus. Zuvor hatte das Edelmetall an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen jeweils bei knapp 4.400 USD das Tageshoch ausgebildet. Bei 4.381 USD entsteht also ein wichtiger Widerstand. Nach der vorangegangenen dynamischen Kursrally handelt es sich (bisher) allerdings um eine gleichermaßen wohlverdiente wie gesunde Atempause. Das derzeitige Kräftesammeln nutzen wir, um die wichtigsten Chartmarken aufzuzeigen und einzuordnen. Auf der Unterseite bildet die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 3.878 USD) und dem Tief von Ende Oktober (3.886 USD) einen sehr wichtigen Rückzugsbereich. Abgerundet wird das auf diesem Niveau entstehende Haltebündel durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (3.915/3.899 USD). Auf der Oberseite ist das Erholungshoch von Ende Oktober bei 4.045 USD explizit hervorzuheben. Gelingt dem Goldpreis der Sprung über die angeführte Hürde, können Anlegerinnen und Anleger von einem Ende des jüngsten Kräftesammelns und einer erfolgreichen Bodenbildung ausgehen. Der langfristige Aufwärtstrend des Edelmetalls ist ohnehin absolut intakt.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

