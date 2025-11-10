W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute 10.11.2025

Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Probleme

onvista · Uhr
InfrastrukturErneuerbare EnergienKI
Artikel teilen:

Hannover Rück – Aufgestockte Gewinnziele

Wie das Dax-Unternehmen seine langfristige Profitabilität einschätzt, warum das Management erneut mutiger wird und was das über die Nachfrage im Rückversicherungsmarkt verrät.

TSMC – Umsatzentwicklung im Oktober

Warum die Wachstumsrate von Chipfertiger TSMC sich verändert, welche Rolle KI-Kunden dabei spielen und wie Analysten auf den jüngsten Zahlenverlauf reagieren.

Nvidia: Nachfrage trifft Kapazitätsgrenzen

Warum Nvidia-Chef Jensen Huang mehr Fertigungskapazitäten benötigt, wie stark AI-Infrastruktur aktuell skaliert und was Analysten daraus für die kommenden Quartale ableiten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
Siemens Energy
Commerzbank
SUSS MicroTec
Hannover Rück
MP Materials
BNP Paribas
Celsius
Salzgitter
Constellation Energy
D
DAX (Kursindex)
Siemens Energy (ADR)
BNP Paribas (ADR)
Hannover Rück (ADR)
Ai Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden