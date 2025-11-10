Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Probleme

Hannover Rück – Aufgestockte Gewinnziele

Wie das Dax-Unternehmen seine langfristige Profitabilität einschätzt, warum das Management erneut mutiger wird und was das über die Nachfrage im Rückversicherungsmarkt verrät.

TSMC – Umsatzentwicklung im Oktober

Warum die Wachstumsrate von Chipfertiger TSMC sich verändert, welche Rolle KI-Kunden dabei spielen und wie Analysten auf den jüngsten Zahlenverlauf reagieren.

Nvidia: Nachfrage trifft Kapazitätsgrenzen

Warum Nvidia-Chef Jensen Huang mehr Fertigungskapazitäten benötigt, wie stark AI-Infrastruktur aktuell skaliert und was Analysten daraus für die kommenden Quartale ableiten.