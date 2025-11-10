Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Probleme
onvista · Uhr
Hannover Rück – Aufgestockte Gewinnziele
Wie das Dax-Unternehmen seine langfristige Profitabilität einschätzt, warum das Management erneut mutiger wird und was das über die Nachfrage im Rückversicherungsmarkt verrät.
TSMC – Umsatzentwicklung im Oktober
Warum die Wachstumsrate von Chipfertiger TSMC sich verändert, welche Rolle KI-Kunden dabei spielen und wie Analysten auf den jüngsten Zahlenverlauf reagieren.
Nvidia: Nachfrage trifft Kapazitätsgrenzen
Warum Nvidia-Chef Jensen Huang mehr Fertigungskapazitäten benötigt, wie stark AI-Infrastruktur aktuell skaliert und was Analysten daraus für die kommenden Quartale ableiten.
